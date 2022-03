WINDTRE * ATTACCHI INFORMATICI: « WINDTRE BUSINESS METTE A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE LA SOLUZIONE DI CYBERSECURITY DDOS MITIGATION »

12.21 - venerdì 4 marzo 2022

WINDTRE, attraverso il brand WINDTRE BUSINESS, rende disponibile gratuitamente alle sue aziende clienti DDoS Mitigation, la soluzione che fornisce protezione dagli attacchi informatici Distributed Denial of Service (DDoS).

Si tratta di una tipologia di cyberattacco diffusa, diventata più frequente negli ultimi giorni in relazione alla situazione in Ucraina, con cui gli hacker inviano intenzionalmente grandi quantità di dati per inibire le connessioni e i server colpiti, impedendo l’accesso ai servizi su Internet dei clienti esposti.

In questo contesto, WINDTRE BUSINESS ha disposto la fornitura gratuita del servizio per due mesi alle aziende clienti del servizio di connettività Internet WINDTRE che ne faranno richiesta. In particolare, in caso di attacco DDoS, è possibile contattare, a qualsiasi ora, il numero 1928 e il personale qualificato del Security Operation Center di WINDTRE attiverà la protezione DDoS Mitigation.

Con questa iniziativa, WINDTRE BUSINESS dimostra, ancora una volta, la sua vicinanza e il supporto a tutte le realtà produttive, attraverso la fornitura di soluzioni evolute indispensabili per sviluppare con successo la propria attività, in uno scenario in cui la trasformazione digitale è sempre più pervasiva.