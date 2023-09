LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: « IN CAMPO CLAUDIA POSTAL GIÀ CONSIGLIERA COMUNALE A TRENTO, “COMMERCIO E TURISMO LE MIE PRIORITÀ“ »

15.28 - mercoledì 20 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Claudia Postal, trentina doc, due figli, ama il suo territorio per il quale desidera il meglio, e per questo motivo sarà in campo con la Lista Fugatti Presidente. Ha dato la sua disponibilità perché convinta di poter fornire il suo contributo soprattutto nel settore commercio e turismo. Addetta da anni nel settore della ristorazione, si occupa di gestione del personale ed è responsabile del settore food nell’azienda in cui lavora. Claudia ha gestito personalmente per anni un bed & breakfast a Sopramonte dove ha vissuto 40 anni.

Consigliere comunale a Trento dal 2015 al 2020, membro della commissione ambiente, vicepresidente della commissione politiche sociali, è stata rappresentante del comune nell’ Azienda forestale Trento e Sopramonte: “Vorrei veramente occuparmi del nostro Trentino a 360 gradi, ma certamente Commercio e Turismo saranno le priorità della mia Agenda”, dichiara.

“Un grazie a Claudia, per il suo entusiasmo e per il suo contributo di conoscenza ed esperienza amministrativa: benvenuta tra noi”, afferma Achille Spinelli, Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente.