MORANDUZZO (LEGA) * TRENTO – “LE ALBERE”: « MOLESTIE 25 APRILE, IL SINDACO CONDANNI GLI ATTI E PREVEDA MAGGIORI CONTROLLI »

17.03 - sabato 29 aprile 2023

La nostra speranza è che il Sindaco di Trento pubblicamente condanni quanto successo presso il quartiere Le Albere di Trento e che agisca con maggiori controlli. Il grave episodio di molestie nei confronti di alcune ragazze durante la serata del concerto del 25 aprile non può essere ignorato.

L’evento, organizzato per celebrare la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, invece si è trasformato in un incubo per le giovani presenti sul posto.

La gravità di quanto accaduto non può essere minimizzata: il diritto di tutti i cittadini, donne in primis, a godersi una serata di musica e condivisione in sicurezza, è stato violato. Le autorità devono farsi garanti della sicurezza dei propri concittadini e, in questo caso, hanno fallito.

Il Sindaco di Trento deve prendere posizione e condannare fermamente gli atti di violenza commessi nel quartiere Le Albere, riaffermando il diritto delle donne a frequentare i pubblici spazi senza subire molestie e violenze. Inoltre, è necessario potenziare i controlli sul territorio, soprattutto nelle aree a rischio, sia durante le manifestazioni pubbliche sia nella vita quotidiana, per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, in particolar modo delle donne.

È importante che proprio su questo punto ci sia una posizione chiara in merito all’episodio del quartiere Le Albere, affinché un eventuale clima di impunità non favorisca in futuro la ripetizione di atti simili.

Non possiamo permettere che episodi di questo genere mettano in discussione il rispetto reciproco che da sempre caratterizza la nostra comunità, valori fondamentali che non possono essere messi da parte in nessun caso.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Devid Moranduzzo.