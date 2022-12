ITEA SPA * PNRR: PRESIDENTE GEROSA, « PUBBLICATI DA “APAC“ I BANDI PER I 5 PROGETTI DEL FONDO COMPLEMENTARE, TRAGUARDO IMPORTANTE PER LA COMUNITÀ TRENTINA »

13.55 - venerdì 30 dicembre 2022

Pubblicati da APAC i bandi per i 5 progetti del fondo complementare al PNRR approvati dal Consiglio di amministrazione Itea a fine settembre.

La Presidente Francesca Gerosa ringrazia Apac per la proficua collaborazione che ha permesso di pubblicare nei tempi previsti i bandi per i 5 progetti del fondo complementare al PNRR – Una corsa contro il tempo per Itea e Apac. L’approvazione dei 5 progetti del fondo complementare al Pnrr, relativi a 175 alloggi, tra nuove realizzazioni e riqualificazioni energetiche, per un investimento previsto di oltre 18 milioni di euro, e la pubblicazione dei relativi bandi sono stati una vera lotta contro il tempo, visti i termini stringenti imposti dal Ministero. La struttura di Itea prima e poi Apac, l’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti, hanno lavorato alacremente e in collaborazione raggiungendo a pieno l’obbiettivo: l’ultimo bando, quello relativo al progetto di Mori – via Teatro – è stato pubblicato poche ore fa.

“Oggi, più che mai, voglio ringraziare di cuore, oltre ai dipendenti di Itea, il Dirigente Generale di Apac, Avv. Antonio Tita, e tutto il suo personale per l’intenso, qualificato ed efficiente lavoro svolto” ci tiene a comunicare la presidente di Itea Francesca Gerosa “Quello che abbiamo portato a casa è un traguardo importante, sia per la Società che per l’intera comunità trentina. Un risultato che ci consentirà di intervenire con progetti di risanamento conservativo e di efficientamento energetico su un numero importante di alloggi”.

I bandi di gara sono riferiti agli immobili di via Filzi a Trento (si tratta di uno degli angoli del complesso dei Casoni), via Teatro a Mori, (conosciuto come il comparto ex Aziende Agrarie), via Coltura a Cadine, via Chiocchetti a Trento e via Europa a Rovereto. Nello specifico, si tratta di due interventi di risanamento conservativo/ristrutturazione: uno a Trento, in via Filzi, dove verranno realizzati 15 nuovi alloggi attualmente dismessi, e il secondo a Mori, in via Teatro, con la realizzazione di 9 nuovi alloggi. Altri 156 alloggi di proprietà della società, in immobili di via Coltura a Cadine, via Chiocchetti a Trento e via Europa a Rovereto, verranno interessati da importanti lavori di riqualificazione, anche energetica.

L’investimento complessivo è di circa 18 milioni di euro, tra fondi del PNRR e della PAT. Le gare di appalto, esito di un vero e proprio rush finale, sono state pubblicate in questi ultimi giorni dell’anno da APAC, rispettando il temine previsto dal Ministero del 31 dicembre. “Grazie al lavoro e l’impegno di tutti siamo riusciti a rispettare i tempi stringenti, nonostante le tantissime attività che Itea ha affrontato quest’anno. Ringrazio ancora tutte le strutture di Itea e di APAC per le numerose gare d’appalto relative alle manutenzioni straordinarie, alla gestione degli impianti e agli interventi di riqualificazione degli edifici che sono state condotte durante l’arco dell’anno e che ci vedranno impegnati anche nel 2023.

La sfida importante e molto complessa a cui la Società non si è sottratta ancora non è arrivata al termine. Volgiamo lo sguardo al nuovo anno confidando che ci siano imprese che, nonostante le note difficoltà del mercato, decidano di proseguire e portare a termine insieme a noi i progetti per cui si è già lavorato molto.” conclude, la presidente Gerosa “La Società farà il possibile per completare tutte le opere previste, nonostante il noto momento di difficoltà che il settore dell’edilizia sta vivendo, entro la primavera del 2026, pur nella consapevolezza che il risultato dipenda ora da fattori indipendenti dalla nostra volontà e dal nostro operato, che fin qui è stato ineccepibile”.