FLP – TN-AA * REGIONI A STATUTO SPECIALE – INCHIESTA CORRIERE.IT: VETRONE, « L’ARTICOLO DELLA GABANELLI DEVE FARE RIFLETTERE I “BULIMICI DEL POTERE” »

23.01 - martedì 28 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

ATTACCO ALLE AUTONOMIE SPECIALI?

Con un articolo apparso sul Corriere della Sera, la giornalista Milena Gabanelli fa un’analisi delle Regioni a statuto speciale, considerandole “privilegiate”. Tra queste, anche la Regione Trentino Alto Adige.

Immediatamente si sono levate numerose risposte di parte politica che respingono le accuse contestando metodo e merito delle stesse.

Premesso che la FLP “Federazione Lavoratori Pubblici”, è favorevole alle autonomie e quindi è sempre pronta a difenderle, intende però segnalare che forse qualche errore di gestione delle numerose deleghe e/o competenze ricevute dallo Stato si è registrato e forse si continua a perpetrare.

Ci riferiamo soprattutto alle competenze in materia di sanità, scuola, giustizia ecc… che, è sotto gli occhi di tutti, non brillano per essere un’eccellenza rispetto ad altre Regioni dopo che sono passate dallo Stato “carrozzone” alle due Province Autonome ed alla Regione (delega sulla giustizia). Anzi, si registrano spesso lacune e inadeguatezze nella loro gestione ed amministrazione quotidiana. Si, lacune ed inadeguatezze perché non è affatto semplice governare Istituzioni ed Amministrazioni complesse ed atipiche come quelle sopra elencate. In più sborsando enormi risorse economiche dei contribuenti della Regione T.A.A. che, logicamente, si aspettano più efficienza e dinamicità rispetto a prima.

Ma, l’errore più clamoroso è quello di chiederne altre allo Stato Centrale, pur consapevoli che si fa fatica a gestire quelle già accordate. Evidentemente, qualcuno è convinto che più deleghe e competenze hai e più rafforzi l’Autonomia.

Non è così, perché prima o poi, qualcuno ti chiede il conto… Rammentiamo che l’estate scorsa, la politica locale aveva tentato anche l’assalto e quindi chiesto la delega per l’Agenzia delle Entrate, Agenzia Dogane, le Corti di Giustizia Tributaria e chi più ne ha più ne metta.

Assalto respinto, si spera definitivamente, anche grazie alla FLP che si è opposta in ogni sede ed ogni luogo su quest’ultima “provocazione” che avrebbe portato ad avere controllore e controllato nelle mani della stessa persona.

Quindi, forse, l’articolo della Gabanelli deve far riflettere i “bulimici del potere” ed analizzare con serietà che l’Autonomia una volta conquistata deve essere conservata e migliorata per dimostrare che i soldi spesi per amministrala hanno portato vantaggi ai cittadini e/o contribuenti e non solo parole, parole, parole…

*

Giuseppe Vetrone

Segreteria regionale Flp