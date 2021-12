PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 31 DICEMBRE / ZERO DECESSI / 1.300 NUOVI CASI POSITIVI / VACCINAZIONI SUPERANO IL MILIONE E 100 MILA SOMMINISTRAZIONI »

16:19 - 31/12/2021

Coronavirus: dal bollettino del 31 dicembre 2021. Zero decessi, oltre 1.300 nuovi casi positivi. Le vaccinazioni superano il milione e centomila somministrazioni.

Una chiusura d’anno purtroppo record per i casi positivi nel nostro territorio: sono 1.307 i tamponi che attestano positività al Covid-19 registrati dal bollettino odierno dell’Azienda sanitaria. Nel dettaglio, si tratta di 205 casi positivi al molecolare (su 1.818 test effettuati) e 1.102 all’antigenico (su 12.932 test effettuati). I molecolari poi confermano 780 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 124, di cui 19 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 14 nuovi ricoveri e 11 dimissioni. Fortunatamente oggi non sono avvenuti decessi dovuti al coronavirus in Trentino.

Le vaccinazioni superano il milione: 1.000.156 le dosi, di cui 392.885 seconde dosi e 174.640 terze dosi. Le autorità sanitarie ricordano che il vaccino è la migliore difesa per contrastare la diffusione del virus, accompagnata dall’osservanza scrupolosa delle regole che comprendono l’uso delle mascherine, il lavaggio delle mani e il corretto distanziamento tra le persone.

La fascia di età con maggiori nuovi casi è quella degli adulti tra 19 e 59 anni: sono infatti 886 le positività riscontrate oggi, cui seguono i bambini e i ragazzi, per 271 nuovi positivi. Tra 0-2 anni si registrano 16 casi; tra 3-5 anni 23 casi; tra 6-10 anni 61 casi; tra 11-13 anni 47 casi; tra 14-18 anni 124 casi. Le classi attualmente in quarantena dall’ultimo tracciamento risultano 56. Per quanto riguarda gli adulti di 60 e oltre anni, fino all’età più anziana, si attestano oggi 150 nuovi casi positivi.

I casi attivi in Trentino sono ad oggi 7.200, di cui 7.076 in isolamento domiciliare. I nuovi guariti sono invece 248, per un totale di 54.268 da inizio pandemia.