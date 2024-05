FMST * “L’OMBRA DEL BOMBARDIERE 1919-1939”: « LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO A TRENTO – MUSEO AERONAUTICA GIANNI CAPRONI (9/5 ORE 17.00) »

15.54 - martedì 7 maggio 2024

Giovedì 9 maggio alle 17.00 il Museo dell’aeronautica Gianni Caproni di Trento ospita la presentazione dell’ultimo libro del Generale Basilio Di Martino “L’ombra del bombardiere 1919-1939: l’interpretazione del potere aereo in Europa tra le due guerre” (Edizioni Rivista aeronautica, 2023). L’autore dialogherà con Giuseppe Ferrandi e Davide Borsani. La cittadinanza è invitata. L’ingresso è libero.

Ufficiale di alto rango dell’Aeronautica Militare italiana in congedo, il generale Basilio Di Martino è anche uno storico raffinato, autore di numerosi studi di storia aeronautica e militare. Nel corso del 2023 ha ricoperto la carica di Presidente dell’Ufficio di programma del Comitato Centenario dell’Aeronautica Militare (1923-2023).

Con L’ombra del bombardiere 1919-1939 Di Martino apre uno squarcio comparativo tra le diverse dottrine belliche aeree, che emergono nell’intervallo di tempo tra la Grande Guerra e la Seconda guerra mondiale e che coinvolgono le principali potenze europee. Teorici militari inglesi, francesi, sovietici, tedeschi e italiani riflettono sull’uso del bombardiere non solo come arma strategica risolutiva delle guerre future, ma anche come strumento di deterrenza, coniugando il tutto a una politica di contenimento delle spese militari, all’epoca maggiormente rivolte a mantenere eserciti di grandi dimensioni piuttosto che a investire sul progresso.

Nell’incontro del 9 maggio al Museo Caproni, il generale Di Martino si confronterà e dialogherà con Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo storico del Trentino e Davide Borsani, docente di storia dell’integrazione europea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.