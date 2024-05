APT ALPE CIMBRA (TN) * “LE BELLE STAGIONI” – PRIMAVERA E AUTUNNO: « POSSONO OFFRIRE MOLTEPLICI INEDITE ISPIRAZIONI DI VIAGGIO »

16.04 - martedì 7 maggio 2024

Alpe Cimbra (Tn): “Le Belle Stagioni” sull’Alpe Cimbra e in Valsugana Lagorai in Trentino. Una nuova proposta turistica per le “Belle Stagioni” – Primavera e Autunno- è oggetto di un’importante progettualità e attività di comunicazione da parte dell’Apt Valsugana Lagorai e dell’Apt Alpe Cimbra con l’obiettivo di valorizzare questi due ambiti del Trentino al di la dei tradizionali periodi di vacanza.

La Primavera e l’Autunno sono due stagioni così dette “di mezzo” che segnano il passaggio tra le due stagioni principali dell’inverno e dell’estate e che possono offrire molteplici inedite ispirazioni di viaggio.

Sono “Belle” perché la natura regala dei paesaggi ricchi di suggestioni: in primavera la fioritura dei meleti, dei ciliegi, delle piante dei piccoli frutti e sulle cime dei crocus, il colore giallo del tarassaco che contrasta con i prati verdi e le cime innevate; in autunno il protagonista è il foliage con i boschi che si tingono di mille sfumature accesse del giallo, dell’arancione e del rosso. “Belle” perché l’aria è frizzante e il cielo terso creano dei tramonti da favola.

“Belle” perché l’ospite può godersi la tranquillità di tre splendidi laghi trentini Bandiera Blu d’Europa: il lago di Levico, di Caldonazzo e di Lavarone. “Belle” perché la tranquillità dei boschi dona silenzi impagabili interrotti in autunno solo dal bramito dei cervi. “Belle” perché sono le stagioni delle primizie che vengono servite nelle tavole delle malghe, dei ristoranti e dei rifugi. “Belle” perché regalano momenti speciali e unici: l’esplosione di colori nei boschi, l’aria limpida e le temperature miti invogliano a stare all’aperto e ogni attività può essere vissuta senza frenesia e in piena tranquillità. “Belle” perché sono tantissimi gli eventi che esaltano la storia, le tradizioni e la cultura

Per rendere fruibile le “belle stagioni” il territorio della Valsugana e dell’Alpe Cimbra hanno creato dei pacchetti vacanza interambito tematici e una serie di esperienze che condurranno l’ospite a vivere una vacanza indimenticabile ed esclusiva

La promozione delle Belle Stagioni prevede anche il coinvolgimento di tour operator, influencer e giornalisti che verranno invitati per scoprire la ricca proposta outdoor, culturale ed enogastronomica propria dell’Alpe Cimbra e della Valsugana. Il nuovo progetto condiviso con Trentino Marketing mira ad aumentare gli arrivi e presenze dal mercato italiano e dai mercati esteri (in particolare Svizzera, Austria, Germania, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca).