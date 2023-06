ASSESSORE PAT FAILONI * “SCUOLA PIÙ SPORTIVA 2023“: « VINCONO “TAIO“, “TRENTO 7“ E IL “GUETTI DI TIONE“, COMPLIMENTI A TUTTI I RAGAZZI »

20.32 - martedì 6 giugno 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da link social di Roberto Failoni, inviato alla redazione di Opinione –

///

Sono i Comprensivi Taio, Trento 7 di Gardolo e l’Istituto “L. Guetti” di Tione ad essersi guadagnati il titolo di “Scuola più sportiva della provincia 2023“, rispettivamente per le categorie ragazze/i, cadette/i ed allieve/i.

Ieri mattina ho partecipato davvero volentieri alle premiazioni presso l’Auditorium dell’Istituto “L. Guetti “ a Tione di Trento. Il Concorso premia gli Istituti che hanno dimostrato, nel corso dell’anno scolastico, un’ampia partecipazione alle manifestazioni promosse dal Coordinamento Attività Sportive del Dipartimento istruzione e cultura, ottenendo risultati utili in almeno 3 discipline (categoria ragazze/ragazzi) o 5 discipline (categorie allieve/allievi e cadette/cadetti) senza differenza di tipologia.

Ma non solo, durante le premiazioni sono stati consegnati anche due riconoscimenti per il premio “Fair play e solidarietà”, patrocinato dal Panathlon Club Trento, dedicato a studenti che hanno avuto comportamenti particolarmente significativi nell’ambito della lealtà sportiva. Il premio Fair play Panathlon club Trento è stato assegnato a Samuele Sighel dell’Istituto Comprensivo Pergine 2. Complimenti a tutti i ragazzi per i risultati raggiunti… e w lo sport come maestro di vita!