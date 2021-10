COMUNE DI TRENTO * CONSIGLIO DONNE: « LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO ADERITO SONO 15 DIVERSE PER ISPIRAZIONE E ATTIVITÀ, GIÀ DELINEATE LE LINEE GUIDA »

Il 5 ottobre 2021 si è ufficialmente completato l’iter per la nomina degli organi istituzionali del Consiglio delle Donne del Comune di Trento, che è quindi ora a tutti gli effetti pronto a dare il via alla sua attività per questo mandato.

Il Consiglio delle donne è un organismo di promozione della partecipazione femminile alle decisioni, all’azione e al funzionamento dell’Amministrazione comunale. Ha lo scopo di valorizzare la presenza, la cultura e l’attività delle donne nella società e nelle istituzioni, anche attraverso una maggiore informazione e sensibilizzazione del mondo femminile; sostenere le pari opportunità nel lavoro; promuovere interventi contro tutte le forme di esclusione e di violenza verso le donne.

E’ composto di diritto dalle Consigliere comunali e le Assessore, da una Consigliera per Circoscrizione e dalle rappresentanti dei gruppi, delle associazioni e coordinamenti femminili presenti ed effettivamente operanti nel Comune di Trento che ne facciano richiesta.

Le associazioni che hanno aderito sono 15, diverse per ispirazione e attività: si va dal mondo professionale (AIDIA, Associazione Italiana Donne Ingegnere e Architette; AIAF – Associazione italiana Avvocati per la Famiglia, Associazione Gi.Pro – Giovani & Professionisti; Associazione Donne in Cooperazione, Movimento Confartigianato Donne Impresa, Coordinamento Donne delle ACLI Trentine) a quello culturale (Associazione Culturale Chaminade, Associazione Rifiuti Speciali), da Club di Servizio (Innerwheel Club Trento Castello, Lions Club Trento del Concilio, Soroptimist International Club di Trento) ad altre realtà espressione di associazionismo tematico, sia locale e internazionale (Associazione Mafalda Donne Trento, Associazione Mamme Insieme, Associazione Le Fontane Romagnano, Scout CNGEI – Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani).

L’iter di nomina è stato un percorso lungo, iniziato a febbraio e conclusosi a ottobre, tempo dilatato ma necessario per garantire partecipazione e condivisione, fondamentali in questa fase di elezione delle rappresentanti e avvio, ma rese complicate dalla necessità di trovare momenti consoni alle esigenze di un numero così elevato di partecipanti.

Le cariche sono state assegnate in modo da essere rappresentative delle varie anime che compongono questo organismo, valorizzando l’apporto che ciascuna può dare.

Come Presidente è stata nominata Anna Raffaelli, Consigliera Comunale, allo scopo di rafforzare l’azione del Consiglio delle Donne tramite un collegamento più stretto con il Consiglio Comunale.

La Vicepresidenza è stata assegnata a una Consigliera Circoscrizionale, scelta tra le fila delle consigliere di minoranza per garantire pluralità, nella persona di Renata Triches, della Circoscrizione di Mattarello.

Nell’ultima seduta sono state elette le tre componenti dell’ufficio di Presidenza: Loredana Bettonte – Presidente di Innerwheel Trento Castello, Silvia Di Rosa – Presidente della sezione di Trento di AIDIA, Associazione Italiana Donne Ingegnere e Architette, Cinzia Tomasoni – Presidente di AIAF TAA, Associazione italiana Avvocati per la Famiglia, sezione del Trentino Alto Adige.

Questa eterogeneità sarà foriera di istanze provenienti da settori e mondi diversi, accomunate però da uno scopo: impegnarsi per garantire le pari opportunità e aumentare le occasioni e gli spazi per la partecipazione alla vita femminile della nostra città, nell’amministrazione, nell’associazionismo e nel mondo lavorativo.

*

Nei primi incontri sono state già delineate le linee guida per il lavoro del Consiglio:

concentrarsi sul tema dell’educazione a una cittadinanza inclusiva e paritaria fin dalla scuola materna;

lavorare sulla rappresentanza femminile nelle istituzioni ed enti della nostra comunità (su questo tema è stato votato di intraprendere un’azione che esprima forte contrarietà alla proposta di abolizione della doppia preferenza di genere, azione che verrà intrapresa nei prossimi giorni; è inoltre sostenuta l’istanza presso il Comune per la realizzazione di un Bilancio di Genere);

farsi portavoce di diverse istanze che giungono a vario titolo dalla realtà cittadina (in fase di elaborazione una mozione da presentare in Consiglio Comunale su uno sportello informativo dedicato a iniziative sul tema delle pari opportunità);

organizzare eventi e momenti di riflessione specifici: come primo passo, il convegno “Codice Rosso” a due anni dalla sua entrata in vigore, organizzato da AIAF, Camera Penale di Trento, Ordine degli Avvocati di Trento e Comitato Pari Opportunità del C.O.A. di Trento, il 22 e 29 ottobre, è realizzato in collaborazione con il Consiglio delle Donne; inoltre è in cantiere un percorso sul tema della violenza contro le donne, da lanciare il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, e concludere l’8 marzo, Giornata internazionale della donna, con incontri su vari aspetti che la violenza può assumere e gli ambiti in cui può manifestarsi oltre quello meramente fisico.