EBTER * BORSE STUDIO: NICOLODI E LARGHER, « SCOPI PRIMARI, ACCRESCERE LA CULTURA ED IL “SAPERE” DI LAVORATORI E DATORI »

15.08 - martedì 7 maggio 2024

Si è tenuta ieri nell’Aula Kessler presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Trento la consegna delle borse di studio dell’Ente Bilaterale del Terziario Trentino. Alle lavoratrici/lavoratori delle imprese associate all’E.B.Ter., che hanno conseguito un diploma di maturità o di laurea triennale/magistrale o a ciclo unico, viene erogata una borsa di studio proporzionale al merito. Il sussidio può essere richiesto anche per i figli/figlie della/del lavoratrice/lavoratore.

Oltre al Presidente di E.B.Ter., Valter Nicolodi e al Vicepresidente Walter Largher alla consegna hanno partecipato Massimo Piffer Vicepresidente Vicario di Confcommercio Trentino, Fabio Bertolissi per Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs, Barbara Poggio Professoressa dipartimento di Sociologia UniTN e Prorettrice alle politiche di equità e diversità, Lucio Gardin Autore televisivo, comico e giornalista, Francesca Velardita come moderatrice.

La serata si è aperta con il saluto del Presidente Valter Nicolodi e del Vicepresidente Walter Largher che hanno ricordato gli scopi dell’Ente: «EBITER ha l’obiettivo di individuare risposte e costruire soluzioni di utilità pratica per i lavoratori e le imprese, relativamente alle nuove esigenze che si manifestano nel tempo, nell’ambito del mercato del lavoro e delle relazioni sindacali. L’Ente Bilaterale del Terziario Trentino è un’associazione paritetica tra le Organizzazioni Sindacali e la Confcommercio Trentino prevista dal contratto nazionale di lavoro. Fra gli scopi primari, oltre alla sicurezza, ai sussidi per i lavoratori e ai rimborsi per le aziende, ha quello di far accrescere la cultura ed il “sapere” dei lavoratori e dei datori di lavoro». Dopo un interessante intervento della dott.ssa Barbara Poggio sui nuovi scenari nel mercato del lavoro e sull’importanza di accrescere la propria cultura, Lucio Gardin ha coinvolto i ragazzi facendoli divertire ma anche riflettere su diversi temi, tra i quali l’importanza di credere nei propri sogni.

Il Presidente Valter Nicolodi

Il Vicepresidente Walter Largher