INNER WHEEL CLUB – TRENTO CASTELLO CARF * TENSIONI EMOTIVE: « CON IL DOTTOR FABIO OLIVIERI FOCUS SU STRESS E ANSIA, DIRETTA ZOOM 17/4/ ORE 17.00 »

La ricerca scientifica ci insegna che spesso le tensioni emotive, lo stress e l’ansia si possono trasformare in problemi anche fisici, con dolore. Questi disturbi appartengono a noi tutti e ci accorgiamo di quanto la nostra mente possa influenzare il corpo e, altrettanto, di quanto sia importante la mente anche in problematiche che non rientrano nella sfera psichica.

Questo salto, dal psichico al corporeo e viceversa ci sarà spiegato dalla medicina contemporanea attraverso il relatore che abbiamo scelto per l’interessante serata che il nostro Club Inner Wheel Trento Castello ha voluto organizzare, oltre che in presenza, anche da piattaforma Zoom, per permettere ad un pubblico maggiore di beneficiare di quanto potremo ascoltare. È stato coinvolto il dottor Fabio Olivieri, Responsabile Scientifico di Effegilab l’importante società di cui è titolare la nostra Presidente Francesca Ferri.

Egli affronterà il tema del dolore cronico analizzando il percorso che le sensazioni dolorose compiono per raggiungere il cervello, come il dolore viene elaborato e quali sono le implicazioni emotive del dolore. Ci spiegherà, soprattutto, come le emozioni possano svolgere un ruolo importante nella gestione di una malattia in cui il dolore è elemento predominante.

Ci darà anche brevi indicazioni nutrizionali per accompagnare le terapie farmacologiche, al fine di sostenere l’organismo e ridurre lo stato infiammatorio che può contribuire alla percezione del dolore.

