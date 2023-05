UNTERBERGER (SVP) * REPLICA A ON. URZÌ (FDI): « PRESIDENZIALISMO E CARNE SINTETICA, IL DEPUTATO SI LIBERI DALL’OSSESSIONE NEI MIEI CONFRONTI »

13.14 - mercoledì 17 maggio 2023

“Il deputato eletto in Veneto Alessandro Urzì andrebbe liberato da questa vera e propria ossessione nei miei confronti. Dopo l’attacco feroce perché contraria al Presidenzialismo – come del resto tutte le opposizioni e i rappresentanti della SVP – prende la mia visita in un centro di ricerca d’eccellenza, finanziato dalla Provincia guidata dal centrodestra, come pretesto per un altro attacco. E invece quel centro dovrebbe visitarlo anche lui. Stare più a contatto con ambienti dove si promuovere il sapere e la libera conoscenza lo illuminerebbe da tanti punti di vista. Scoprirebbe allora che il suo niente più cambiare, tutto va conservato per com’è, ci avrebbe tenuti all’età della pietra. Ma non tema, la prossima volta avremo cura di portarlo con noi, soddisfando così questa sua continua richiesta d’attenzione.”

Così in una nota la Presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger.