“ FRIDAYS FOR FUTURE TRENTO “ * VALLE DEI LAGHI – CEMENTIFICIO: « IL NOSTRO STRISCIONE SUL CAVALCAVIA DI VEZZANO PER DIRE STOP ALL’ACCENSIONE DEL FORNO, ASSEMBLEA IL 28/1 ORE 15.30 »

19:27 - 24/01/2022

“Stop cementificio” è la scritta sullo striscione apparso oggi sul cavalcavia di Vezzano, firmato fridays for future. I giovani e le giovani si uniscono alla lotta per impedire la nuova accensione del forno del cementificio di Sarche. L’accensione risulterebbe un’azione decisamente dannosa per la salute della valle. Il forno infatti verrà alimentato con l’utilizzo di pet coke, un combustibile fossile altamente inquinante, impensabile come fonte energetica nel 2022. Un aumento della produzione di cemento comporterebbe inoltre un maggiore transito di tir che, in una valle stretta e poco ventilata come la valle dei laghi, significherebbe una permanenza più duratura nell’aria delle polveri sottili.

Per discutere con chi è interessato o vuole saperne di più, noi di fridays for future abbiamo lanciato un’assemblea a Vezzano venerdì 28 alle 15:30.

*

Fridays For Future Trento