MANICA (PD) * EDILIZIA POPOLARE: « PAT ED ITEA LITIGANO E SI RIMPALLANO LE RESPONSABILITÀ, INVECE DI RISOLVERE LA SITUAZIONE »

Su Itea scontro politico giocato sulle spalle di chi è senza una casa. In questi giorni continua purtroppo il pessimo spettacolo della destra trentina sul tema della casa e dell’edilizia popolare. Su ITEA infatti si sta consumando lo scontro tra Lega e Fratelli d’Italia per la guida della Provincia, ma il problema è che questo patetico teatrino della peggior politica si sta consumando sulle spalle di chi da anni chiede una casa senza ottenere né da ITEA né dalla Provincia una risposta.

I dati parlano chiaro: le domande di alloggio inevase sono più di 3000, come migliaia sono gli alloggi in disponibilità di ITEA ma vuoti. Con un’emergenza casa sempre più forte e con una situazione resa ancora più delicata dal forte aumento dei prezzi, dell’inflazione, dei mutui e degli affitti, ciò non è più tollerabile.

Invece che lavorare insieme per risolvere o almeno migliorare la situazione, Provincia e ITEA litigano e si rimpallano le responsabilità. Una guerra che evidentemente riguarda solo lo scontro per la leadership della coalizione di destra in vista delle prossime elezioni provinciali. Ma tutto questo che beneficio porta a chi ha bisogno di una casa, a chi non riesce a pagare l’affitto o le bollette? Nessuno!

Da cinque anni sto sollecitando la Giunta Fugatti ad affrontare con serietà la politica della casa, dell’edilizia popolare, del caro affitti, del sostegno alle famiglie per l’accesso ai mutui. Ma anche in questo campo non è stato fatto nulla, se non qualche annuncio roboante e qualche azione populista (come la patente a punti per gli inquilini ITEA e il vincolo dei 10 anni di residenza per l’accesso alle graduatorie) che si è sistematicamente rivelata in tutta la sua inopportunità ed inutilità al fine della risoluzione di quello che è ormai un problema sociale gravissimo.

È ora che la Presidente di ITEA Gerosa decida, insieme al suo Partito, cosa vuole fare da grande, e se vuole giocare a fare la candidata Presidente della Provincia è ora che si dimetta dal suo incarico in ITEA. Sull’altro lato, dopo aver passato la competenza dall’Assessore alle Politiche sociali Segnana a quella all’Agricoltura Zanotelli, senza nessun cambio di passo e di risultati se non per contrastare la presidente Gerosa, è ora che il Presidente Fugatti acquisisca a sé la competenza su ITEA e cominci ad affrontare seriamente il problema della casa.

Alessio Manica

Consigliere Provinciale e Regionale- Gruppo del Partito Democratico del Trentino