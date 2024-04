FMST – FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO * “I MILITARI TRENTINI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE“: « LA PRESENTAZIONE DEL CENSIMENTO, A TRENTO (2/5 ORE 17.00) »

12.54 - giovedì 25 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Presentazione del Censimento dei militari trentini nella seconda guerra mondiale. Giovedì 2 maggio, ore 17, Sala Conferenze della Fondazione Caritro, ingresso libero.

Nel contesto delle iniziative per il 25 aprile, la Fondazione Museo storico del Trentino propone l’incontro aperto a tutta la cittadinanza “Verso l’80° della Liberazione e della fine della seconda guerra mondiale. Presentazione del Censimento dei militari trentini”. Sarà l’occasione per parlare del progetto di censimento “I militari trentini nella seconda guerra mondiale” avviato dalla Fondazione Museo storico del Trentino. Attraverso l’analisi dei fogli matricolari sono state realizzate delle brevi schede personali che contengono i dati biografici dei soldati e la loro esperienza militare: i reparti di combattimento, i fronti di battaglia, le vicende vissute dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Uno straordinario database, consultabile online sul sito dell’Archivio online del Novecento trentino (900trentino.museostorico.it), che raccoglie oltre 35.000 schede biografiche ed è in continuo aggiornamento.

Saranno inoltre presentati alcuni progetti di recupero della memoria dell’esperienza di guerra dei soldati trentini svolti dalla sezione paracadutisti della Valsugana e dal Centro Studi per la Val di Sole.

L’iniziativa ha come scopo quello di avviare una campagna di raccolta di materiali e documenti, ad integrazione del progetto del censimento, che raccontano l’esperienza di guerra: fotografie, lettere, diari, memorie – spesso abbandonate nelle soffitte o negli scatoloni di casa – rappresentano uno strumento fondamentale per affrontare le vicende belliche dal punto di vista personale e soggettivo. Una campagna di raccolta che intende coinvolgere innanzitutto la cittadinanza, i territori e, in particolare, le associazioni d’Arma e Combattentistiche, della Resistenza e le associazioni culturali e della memoria di livello provinciale. Un modo per rendere questo database un patrimonio in continua crescita per costruire un grande archivio collettivo di memorie della seconda guerra mondiale.

Di seguito il programma dell’iniziativa che si svolgerà giovedì 2 maggio alle ore 17 presso la Sala Conferenze della Fondazione Caritro in via Calepina 1 a Trento.

Saluti istituzionali

Anita Penati (Direttrice Generale di Fondazione Caritro)

Francesca Gerosa (Assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità, Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento)

Massimo Di Donato (Vice Prefetto Vicario)

Introduce e modera Giuseppe Ferrandi (Direttore della Fondazione Museo storico del Trentino)

Interventi

Il censimento dei militari trentini

Lorenzo Gardumi e Michele Toss (Fondazione Museo storico del Trentino)

Percorsi di memoria. Ricerca sui militari solandri nelle guerre d’Etiopia, di Spagna e nella seconda guerra mondiale

Marcello Liboni (Centro Studi per la Val di Sole)

I paracadutisti valsuganotti e tesini nella seconda guerra mondiale

Claudio Rozza (Comitato associazioni combattentistiche e d’arma Valsugana e Tesino)

Tavola rotonda con i rappresentanti delle associazioni Combattentistiche e d’Arma e della Resistenza.