PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INCIDENTE DI VOLO:« ULTRALEGGERO NEL FIUME ADIGE, IN SALVO I DUE OCCUPANTI »

13.13 - venerdì 26 agosto 2022

Ultraleggero nel fiume Adige, in salvo i due occupanti. Senza particolari conseguenze, confermano da Trentino Emergenza 118, l’atterraggio per i due occupanti dell’ultraleggero che questa mattina è finito nel fiume Adige a sud dell’aeroporto di Mattarello.

Le due persone hanno raggiunto autonomamente la riva. Sul posto, dopo la chiamata giunta alla centrale operativa poco dopo le ore 10.00, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Corpo permanente di Trento e i volontari di Mattarello.

Inoltre sono stati attivati i Vigili del Fuoco volontari di Besenello per fornire supporto alla viabilità, in particolare sulla pista ciclabile coinvolta nelle operazioni di soccorso. Sul posto anche le forze di polizia, il personale di Trentino Emergenza oltre al personale di Trentino Trasporti per l’aeroporto Caproni. Sono in corso accertamenti oltre alle attività necessarie al recupero dell’ultraleggero.