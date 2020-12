PACCHER (LEGA) * COVID: « SUL TEMA PANDEMIA IL COMPORTAMENTO DELLE OPPOSIZIONI È DEPLOREVOLE, QUANDO GOVERNAVANO LORO HANNO RIDOTTO DI 300 UNITÀ I POSTI LETTO »

Ieri nel mio intervento durante il Consiglio provinciale ho mosso delle critiche a quelle forze politiche di opposizione che strumentalizzano – ormai è una situazione che va avanti da più di un mese – la tragedia del Covid per meri scopi politici e al contempo senza avanzare proposte concrete per uscire da questa tragica situazione.

Sono persino arrivati ad accusare il Presidente Fugatti di non aver espresso vicinanza nei confronti delle famiglie che hanno avuto al loro interno dei lutti legati al Covid. La cosa assurda è che lo hanno fatto in un momento delicato qual è quello della discussione di una manovra di bilancio.

Sarebbe bello se le minoranze in consiglio, PD e PATT in testa , ci dicessero quali interventi farebbero loro per gestire meglio la situazione drammatica in cui si trova il Trentino, l’Italia e il mondo intero.

Sarebbe bello anche se spiegassero secondo quale lungimirante visione hanno ridotto di oltre 300 i posti letto quando a governare c’erano proprio loro.