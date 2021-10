FEDERAZIONE CORI – TRENTINO * “CORI NEI BORGHI“: « SI CONCLUDE LA RASSEGNA TRA SABATO E LUNEDÌ PRIMO NOVEMBRE, CONCERTI A SAN LORENZO DORSINO E PONTE ARCHE »

Si conclude tra sabato e lunedì 1 novembre la rassegna organizzata da Federcori. Ultimi concerti dei Cori nei Borghi.

Si conclude questo fine settimana la rassegna “Cori nei Borghi” organizzata dalla Federazione Cori del Trentino per sottolineare la ripartenza dei concerti delle più tradizionali formazioni vocali del nostro territorio. Tre le date in programma a San Lorenzo Dorsino con concerti itineranti in occasione della Sagra della Ciuiga.

Questo il calendario: sabato 30 ottobre si esibiranno alle 11.00 il Coro Fior di Roccia di Besagno (Mori) e alle 14.30 il Coro Croz da la Stria di Spiazzo Rendena. Domenica 31 ottobre alle 11.00, sempre per le vie di San Lorenzo canterà il Coro Martinella di Serrada (Folgaria), mentre alle 14.30 sarà la volta del Coro Monte Iron di Ragoli. L’ultima esibizione per Cori nei Borghi avrà luogo a Ponte Arche dove lunedì 1 novembre, festa di tutti i Santi, ad animare le vie e le piazze del paese sarà, alle 11.00, il Coro Castelcampo di Ponte Arche, mentre alle 14.30 risuoneranno i canti del Gruppo Corale La Noghera di Nogaredo. In caso di maltempo i concerti non si svolgeranno.