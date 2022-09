UIL SCUOLA TRENTINO * INCONTRO APRAN – RINNOVO CCPL : « DALL’AMMINISTRAZIONE A DISPOSIZIONE ALTRI 300 MILA EURO, DI CUI 238 MILA PER PERSONALE ATA-AE »

17.33 - lunedì 26 settembre 2022

Rinnovo contrattuale personale ATA – AE – Insegnanti FP e Infanzia (2022-2024). È di oggi il quarto incontro all’Apran per il rinnovo contrattuale del personale ATA-AE, Docenti Formazione Professionale Provinciale e Insegnanti della Scuola dell’Infanzia Provinciale.

Il precedente incontro, ed era la fine di giugno, era finito con una “fumata nera” poiché non vi era nulla sulla riduzione della cosiddetta “forbice salariale”, né un impegno sulla negoziazione anche della parte ordinamentale (i diritti contrattuali): Uil Scuola aveva chiesto un ulteriore sforzo economico, in considerazione di quanto sottoscritto dal Presidente Fugatti, all’interno del Protocollo politico di dicembre 2021.

Dal Protocollo: “Costituiranno linee guida dei rinnovi contrattuali, (…) l’organizzazione del lavoro. (…) Nell’ambito del rinnovo contrattuale dovranno trovare particolare tutela le categorie di personale più deboli dal punto di vista retributivo”.

In vista dell’approvazione della legge di Assestamento di bilancio, UIL Scuola il 20 giugno ha scritto al Presidente e all’Assessore rilanciando le proprie richieste. In seguito, il 13 luglio, UIL Scuola e UIL FPL hanno inviato una nota alla Presidente della I Commissione: nel documento osservazioni puntuali con richiesta di modifica del disegno di legge.

Finalmente oggi il Presidente dell’Agenzia negoziale, avvocato Baracetti, ha confermato che la proposta della UIL Scuola Rua è stata accolta: l’Amministrazione ha messo a disposizione altri 300.000 euro, di cui 238.000 euro per il solo personale ATA-AE. Le categorie più deboli, dal punto di vista stipendiale, avranno un aumento della quota obiettivi generali del FoREG.

Solinas: “È una nostra vittoria: mentre altri si spendevano per le figura apicali, noi gli unici a batterci per Collaboratori scolastici e Coadiutori Amministrativi. In buona sostanza: oltre all’aumento del 5% sul tabellare e il riconoscimento degli arretrati per gli anni 2019-2020- 2021 che si attesta in media su un 4% (1000-1800 euro lordi), si incrementano gli obiettivi generali del fondo Foreg, attribuendo 100 euro alla categoria A, 80 euro alla categoria B , 20 euro alla C.

Infine si è ottenuto un impegno da parte del Presidente di Apran nel trattare, immediatamente dopo la firma dello stralcio economico, la revisione del CCPL per la parte giuridico – normativa (orario AE, mansionario CS, art.19, retribuzione estiva per tutti i docenti, …) e la costituzione di un meccanismo chiaro di progressione orizzontale di carriera. Una carriera che veda riconosciuti anche gli anni svolti a tempo determinato.

Purtroppo tutto è rimandato al 17 ottobre: parte sindacale si è detta indisponibile a firmare subito, perché deve capire. Malgrado la grande disponibilità di UIL Scuola per qualsiasi data, tutto si ferma per altre tre settimane.

Di Fiore: “A giugno tutto a posto, tutti pronti a firmare (tranne noi). Ora che siamo riusciti ad avere risorse in più per quelli che hanno di meno, sembra che l’accordo non vada più bene. UIL Scuola è pronta a chiudere l’economico prima che le risorse spariscano di nuovo”.