SINDACI IANESELLI (TRENTO) E VALDUGA (ROVERETO) * DOLOMITI ENERGIA: “ LETTERA APERTA ALLA PAT, SUI DIVIDENDI CONFRONTO PER INDIVIDUARE SOLUZIONE / DA CONSIDERARE IL GIÀ AVVENUTO INCASSO DEI 9/10 DEGLI 33 MILIONI DI EXTRAPROFITTI “

15.37 - giovedì 17 novembre 2022

Ianeselli e Valduga alla Provincia: “Sui dividendi De

subito un confronto per individuare una soluzione”

“Da considerare il già avvenuto incasso da parte della Pat di 9/10

degli oltre 33 milioni di euro di extraprofitti generati da Dolomiti Energia”.

In un contesto economico nel quale non è semplice mantenere gli equilibri di bilancio, la cessione agli enti locali dei dividendi e/o di riserve accantonate dalle società multiservizi è necessaria per consentire una corretta erogazione dei servizi e il prosieguo delle normali attività in capo ai Comuni.

Chiediamo pertanto alla Provincia autonoma di Trento di riportare il dibattito riguardo alle risorse abitualmente cedute da Dolomiti Energia Holding alle amministrazioni comunali dalla stampa ai tavoli istituzionali, postponendo le eventuali conclusioni a un approfondito confronto tecnico-politico.

Lo Statuto d’autonomia prevede che la Provincia corrisponda ai Comuni idonei mezzi finanziari, allo scopo di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all’esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi. Una prerogativa, questa, che riteniamo non consenta alla Provincia di liquidare con un “no” sui giornali la nostra richiesta, ma richieda invece a Piazza Dante, anche qualora ritenesse davvero impercorribile l’auspicata cessione dei dividendi, l’individuazione di altre e ulteriori soluzioni.

Ciò anche nel rispetto del ruolo di coordinatrice della finanza pubblica che le norme di attuazione le riconoscono e considerato il già avvenuto incasso da parte sua di 9/10 degli oltre 33 milioni di euro di extraprofitti generati da Dolomiti Energia Holding.

Non è infatti accettabile che il sistema delle autonomie locali non trovi una soluzione positiva per il benessere e a tutela dei cittadini trentini.

*

Franco Ianeselli – Sindaco di Trento

Francesco Valduga – Sindaco di Rovereto