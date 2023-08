MASCHIO (ALTERNATIVA POPOLARE TRENTINO) * CIRCONVALLAZIONE: « DATI MONITORAGGIO RFI, IL SINDACO IANESELLI INTENDE CHIEDERE UN PARERE DA PARTE DEL SERVIZIO GEOLOGICO DELLA PAT? »

19.58 - mercoledì 30 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Circonvallazione e scientificità. “Un operazione come questa permette di mettere in moto una bonifica attesa da decenni”. Mi ricorda un tal Dalpiaz. Solo questa frase lascia pensare sulla credibilità. Non certo la professionalità, neanche le competenze geologiche ma, di sicuro, affermazioni di questo tipo perlomeno rendono il lettore, il cittadino, il residente per nulla tranquillizzato per l’interpretazione dei sondaggi del Geologo incaricato.

Perché è un fatto che a mia domanda, in Consiglio comunale, l’ing. Beschin di RFI rispose che si bonificherà l’intera impronta del sedime della nuova ferrovia fino alla falda per poi specificare sempre su personale sollecitazione che la falda era quella a -3 metri.

Ma veniamo alle analisi in questione. Un’interpretazione che cambia paradigma e guarda caso le cose ora tornano. È un fatto che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha affermato che RFI non ha tenuto in nessun conto le raccomandazioni e le prescrizioni che chiedevano un diverso tracciato della galleria a due canne dentro la Marzola.

È un fatto che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha richiesto di inserire nel bando di gara uno speciale capitolato di appalto che riguardi le criticità della Marzola che vorrebbe essere rappresentato ora dall’interpretazione del geologo incarico dei dati del monitoraggio di RFI che ha pubblicato l’osservatorio ambientale e per la sicurezza del bypass.

Ma il cambio di paradigma nelle valutazioni e soprattutto nell’interpretazione dei risultati smentisce quindi il Servizio geologico della PAT, che sostiene esserci un movimento della Paleo frana di 8/10 millimetri all’anno, affermando che invece è di 3/7 millimetri. Viene cambiata la formula DHI di calcolo circa le sorgenti facendo rientrare nelle sorgenti a rischio medio tutte quelle con maggiore portata. C’è poi anche l’altro argomento legato alle lamentele di alcuni residenti in adiacenza ai lavori che lamentano di non aver copia delle perizie dei testimoniali di stato effettuati sulle proprie abitazioni.

Ecco perché ho inviato oggi un interrogazione per chiedere al Sindaco:

· Se non si ritenga sensato, ragionevole ed indispensabile chiedere con urgenza un parere da parte del Servizio geologico della PAT in merito all’interpretazione del geologo incarico dei dati del monitoraggio di RFI che ha pubblicato l’osservatorio ambientale e per la sicurezza del bypass;

· In merito ai testimoniali di stato delle abitazioni adiacenti ai lavori ed al futuro by-passs, in nome della tanto affermata trasparenza, quali siano nel dettaglio le operazioni che sono state, vengono o saranno effettuate e quale sia la documentazione prodotta, e rilasciata ai cittadini interessati, a testimonianza delle stesse.

*

Andrea Maschio

Consigliere comunale di Trento – Alternativa popolare per il Trentino