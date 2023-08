LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: BRUNET (VICESINDACO PRIMIERO S. MARTINO DI CASTROZZA), «MI CANDIDO, PUNTO SU SOCIALE – CULTURA – TURISMO »

18.15 - mercoledì 30 agosto 2023

Antonella Brunet, nata e cresciuta a Tonadico nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza, alle prossime provinciali sarà in campo con la Lista Fugatti Presidente. Antonella segue da sempre la storica realtà alberghiera di famiglia, che compie quest’anno il secolo di vita. Già tra i fondatori dei “giovani albergatori del Trentino” e presidente della sezione locale, successivamente è vice presidente dell’APT del territorio di Primiero.

Dopo alcuni anni dedicati esclusivamente alla famiglia e ai nuovi progetti per la crescita e l’innovazione della struttura alberghiera, dal 2016 in seguito alla nascita del nuovo comune di Primiero San Martino di Castrozza torna al servizio della sua comunità dapprima come assessore al turismo e successivamente come vicesindaco: “Sono da sempre attenta alle tematiche sociali, culturali e alla valorizzazione del territorio, sensibilità che oltre a quella turistica porterò con me come candidata nella Lista Fugatti Presidente. Sarebbe bello, e assai utile, poter portare in Consiglio provinciale la nostra voce”.

“Il particolare prestigio del profilo di Antonella Brunet – spiega il Segretario e Capolista Achille Spinelli – è un punto d’orgoglio per il nostro schieramento civico. Amministratrice attenta, radicata tra la gente, imprenditrice di successo, incarna pienamente quei requisiti di capacità, serietà e competenza con i quali proviamo a caratterizzare marcatamente la nostra compagine civica”.