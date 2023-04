ARCIDIOCESI TRENTO * PRIMO  MAGGIO: VESCOVO LAURO TISI «  FESTA DEL LAVORO, MESSA IN DIRETTA VIDEO A PERGINE VALSUGANA (ORE 10.30) / “SENZA LAVORO LA VITA PERDE SAPORE” »

18.18 - sabato 29 aprile 2023

Primo maggio, Festa del Lavoro. L’arcivescovo Lauro celebra Messa a Pergine, alle ore 10.30. “Senza lavoro la vita perde sapore”

Lunedì 1° maggio, Festa del lavoro, l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi presiederà la s. Messa nella chiesa parrocchiale di Pergine, alle ore 10.30. Monsignor Tisi ha scelto per l’occasione di guidare la celebrazione in una delle comunità più popolose del Trentino, come era già accaduto due anni fa, nel maggio 2021. La Messa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube delle parrocchie del perginese (LINK).

“La festa del lavoro – sottolinea don Lauro – è uno dei pochi riconoscimenti alla fatica e alla bellezza del quotidiano, la celebrazione della normalità come inestimabile valore. Ecco perché quando il lavoro non c’è la vita perde sapore. La dignità di ogni persona, infatti, non è frutto di effetti speciali, ma si costruisce nella fedeltà al giorno dopo giorno, così come la goccia è in grado di scavare la roccia. Ognuno – conclude l’Arcivescovo – faccia la sua parte perché la vita non perda sapore”.