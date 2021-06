COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * EVENTI: « VA IN SCENA NEL CORTILE DELLA ROCCA LO SPETTACOLO DI DANZA DI EQUILIBRIO DINAMICO “ NUBÌVAGO “, MERCOLEDÌ 30 GIUGNO »

Va in scena mercoledì 30 giugno nel cortile della Rocca lo spettacolo di danza di Equilibrio Dinamico «Nubìvago». Inizio alle ore 21, biglietto unico 5 euro, online su primiallaprima.it (in caso di pioggia lo spettacolo si svolge al Palazzo dei Congressi). L’evento è organizzato dal Comune di Riva del Garda in collaborazione con il Centro servizi culturali Santa Chiara di Trento. Informazioni: numero verde 800 013952.

Equilibrio Dinamico festeggia quest’anno dieci anni di vita. Nata a Bari nel 2011 per volontà della coreografa Roberta Ferrara, questa frizzante compagnia di danza contemporanea, fiore all’occhiello della produzione nazionale, vanta un repertorio eclettico affidato di volta in volta ad autori di fama internazionale. In «Nubìvago», termine che evoca sospensione e magia e descrive chi vaga tra i propri pensieri, tra le nuvole dell’immaginazione, Ferrara raccoglie tre diversi titoli, tra cui le creazioni per la compagnia di Jiří Pokorný, danzatore e coreografo del Nederlands Dans Theater e la pluripremiata coppia Matthias Kass & Clément Bugnon, danzatori cresciuti alla Scuola del Balletto di Stoccarda poi fondatori in Svizzera della loro Company Idem. Il terzo titolo del programma, invece, è firmato dalla direttrice.

Il brano di Pokorný si intitola «Walking and Talking» ed è un quintetto in cui viene indagata la mente, tra follie ed equilibrio, tra silenzio e voci interiori, tra presente e memoria. Si intitola «Continuum» la coreografia di Kass & Bugnon, la prima in ordine di tempo realizzata per Equilibrio Dinamico. Un lavoro sul concetto di tempo “costantemente evocato, anche nei discorsi quotidiani -spiegano gli autori- ma sempre meno compreso soprattutto nella sua fugacità, nel suo inesorabile scorrimento”. Chiude l’intenso duetto «Simple Love» di Ferrara, un canto all’amore perduto, un affresco vero, sincero dei sentimenti e delle emozioni che percorrono una coppia tra impeti, confronti, tempi di attesa e reciproca osservazione.

Lo spettacolo ha vinto la sezione danza al festival InDivenire 2018 per la miglior danzatrice e il miglior danzatore.

Walking and Talking

Coreografia e set Concept Jiří Pokorný

Disegno luci Jiří Pokorný

Costumi Enzo Toma

Produzione Equilibrio Dinamico

Durata 20 minuti

Realizzato durante la residenza coreografica “Experimental” sostenuta da Teatro Pubblico Pugliese, Regione Puglia – Fondi Fesr 2007-2013.

Continuum

Coreografia e set concept Matthias Kass & Clément Bugnon

Disegno luci Matthias Kass & Clément Bugnon

Costumi Matthias Kass & Clément Bugnon

Durata 15 minuti

Simple Love

Coreografia e set concept Roberta Ferrara

Disegno luci Roberta Ferrara

Consulenza musicale Vito Causarano

Costumi Franco Colamorea

Durata 20 minuti