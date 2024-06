CNEL – FEDERCASSE * SIGLATO IL PROTOCOLLO D’INTESA: BRUNETTA, «INSIEME PER UNA CRESCITA INCLUSIVA E SOSTENIBILE»

15.30 - mercoledì 19 giugno 2024

Protocollo d’intesa sottoscritto oggi dal CNEL e da Federcass. Brunetta: “Insieme per una crescita inclusiva e sostenibile” Dell’Erba: “Valorizzare le tante forme in cui si realizza l’Art.45 della Costituzione: la funzione sociale della cooperazione di credito” Il CNEL e Federcasse (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane) hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che vuole favorire la funzione sociale del Credito Cooperativo e, massimizzando le potenziali sinergie tra le parti, sostenere lo sviluppo economico e sociale delle comunità e dei territori, valorizzare le specificità della contrattazione collettiva nazionale di lavoro nel settore, promuovere processi di educazione finanziaria cooperativa e mutualistica.

Ulteriori ambiti d’azione comune indicati dall’accordo riguardano: la promozione dell’economia sociale nel nostro Paese; l’attuazione dell’Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile; la redazione della Relazione CNEL sui servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; la partecipazione ai lavori dell’Osservatorio CNEL sui servizi sociali territoriali e a quelli del Gruppo di lavoro sulla Desertificazione dei servizi, a partire dalle filiali bancarie; il sostegno delle azioni per la rigenerazione urbana; la formazione e il lavoro in carcere e l’educazione finanziaria dei detenuti. L’intesa in particolare prevede – a valle della definizione di una “agenda” dei temi da attuare nell’ambito dei rispettivi compiti e competenze – l’avvio di gruppi di lavoro composti da rappresentanti del CNEL e di Federcasse. “Ringrazio Federcasse e il presidente Augusto dell’Erba per la disponibilità ad avviare questa importante collaborazione con il CNEL, su tematiche cruciali per il nostro Paese.

La rete delle oltre 200 Banche di Credito Casse Rurali e Casse Raiffeisen italiane, con oltre 4mila sportelli distribuiti capillarmente sul territorio, rappresenta un presidio determinante per le comunità locali, un elemento chiave di tenuta del tessuto sociale e un fattore essenziale di crescita inclusiva e sostenibile. È una rete la cui funzione sociale si sposa perfettamente con il programma che il CNEL si è dato per questa XI consiliatura”. È quanto ha affermato il presidente del CNEL Renato Brunetta. “E’ questo un accordo di grande importanza e significato che potrà ulteriormente favorire il contributo della cooperazione mutualistica di credito allo sviluppo del Paese”, sottolinea il Presidente di Federcasse Augusto dell’Erba. “La cooperazione di credito a mutualità prevalente, tutelata e riconosciuta dall’art. 45 della Costituzione, svolge una funzione sociale che le grandi transizioni in atto rendono ancora più essenziale. Grazie all’apporto e al contributo prestigioso del CNEL, potrà individuare anche nuove e sempre più attuali forme di intervento per accompagnare le comunità e i territori verso una sostenibilità integrale, orientato alla riduzione delle disuguaglianze ed all’inclusione economica e sociale”.