APT GARDA DOLOMITI (TN) * “TRENTINO D’AUTORE”: «A COMANO TERME GLI INCONTRI DELL’ESTATE, DAL 18 LUGLIO AL 6 SETTEMBRE»

A Comano Terme “Trentino d’Autore”, gli incontri dell’estate. Da domani al 6 settembre, l’annuale rassegna propone 12 esclusivi incontri letterari, a ingresso gratuito, presso il suggestivo complesso delle Terme di Comano Trentino d’Autore.

Il salotto letterario è ormai una tradizione nell’estate di Comano Terme con la 34sima edizione di “Trentino d’Autore”, l’annuale calendario di appuntamenti che si svolgerà da domani, giovedì 18 luglio a venerdì 6 settembre nel contesto delle Terme di Comano.

Il programma è stato presentato oggi, mercoledì 17 luglio, in conferenza stampa presso il Palazzo della Provincia Autonoma di Trento, presenti, tra gli altri: il Presidente de La Fonte Samuel Dalfior, il Direttore delle Terme di Comano Alessandro Bazzanella, il responsabile Destination Management & Corporate Communication di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Daniele Tonelli, Alessandra Odorizzi della Coop. La Fonte e responsabile “Trentino d’Autore” e il giornalista e moderatore di “Trentino d’Autore” Alberto Faustini.

Organizzata da La Fonte, in collaborazione con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., la rassegna propone dodici incontri, tutti a ingresso gratuito, con scrittori, giornalisti, politici e personaggi del mondo dello spettacolo di fama nazionale e internazionale.

Tutti gli appuntamenti pomeridiani si terranno alle ore 17:30, presso il parco termale, vicino al laghetto, ad eccezione dell’ultimo previsto per venerdì 6 settembre con Vito Mancuso presso Piazza Mercato. In caso di maltempo, gli appuntamenti si sposteranno presso la Sala Dolomiti al Grand Hotel Terme. L’unico incontro serale sarà invece quello di venerdì 26 luglio alle ore 21:00 presso l’Auditorium Terme di Comano con la giornalista e scrittrice Lilli Gruber che presenterà “Non farti fottere” (Rizzoli).

A moderare gli incontri della rassegna, anche quest’anno saranno Alberto Faustini, giornalista, già direttore dei quotidiani “Alto Adige”, “l’Adige”, “Trentino” e “Nuova Ferrara”, e la giornalista Fausta Slanzi.

Il primo appuntamento domani, giovedì 18 luglio con protagonista Carmine Abate – scrittore calabrese di etnia arbëreshe, da tempo residente in Trentino – che presenterà “Un paese felice” (Mondadori), una storia d’amore e di rabbia, di destini individuali e destino collettivo, di “violenza delle memorie” e, nonostante tutto, di speranza.

I successivi incontri saranno i seguenti:

Venerdì 26 luglio – Riccardo Nencini presenta Muoio per te (Mondadori) e il nuovo libro di Aura Cenni e Lorenzo Donati Ogni storia d’amore è una fine (Mondadori)

Venerdì 26 luglio (Auditorium Terme di Comano) ore 21:00 – Lilli Gruber presenta Non farti fottere (Rizzoli)

Venerdì 2 agosto – Serena Bortone presenta A te vicino così dolce (Rizzoli)

Martedì 6 agosto – Maurizio De Giovanni presenta Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone (Einaudi)

Mercoledì 7 agosto – Antonella Viola presenta Il tempo del corpo. Il sole, il sonno e il ritmo della vita (Feltrinelli)

Venerdì 9 agosto – Carlo Cottarelli presenta Dentro il palazzo. Cosa accade davvero nelle stanze del potere (Mondadori)

Venerdì 16 agosto – Paolo Pardini presenta Ombre russe (Edizioni del Faro) – appuntamento di Parole&Musica con il musicista, regista e attore Marco di Stefano

Martedì 20 agosto – Silvia Pederzolli presenta Fino all’Avalon (Isenzatregua)

Venerdì 23 agosto – Costanza DiQuattro presenta L’ira di Dio (Baldini + Castoldi)

Venerdì 30 agosto – Pino Loperfido presenta La grande nevicata dell’85 (Edizioni del Faro)

Venerdì 6 settembre (Piazza Mercato) – Vito Mancuso presenta Non ti manchi mai la gioia (Garzanti). Con questo incontro, “Trentino d’Autore” passerà il testimone a “Gamberi, Festival delle Acque” di Comano Terme.

Durante la rassegna, i partecipanti avranno la possibilità di acquistare i libri in loco e anche di vincere una copia del libro protagonista della presentazione, messa in palio da CM Emporio Libreria Riccadonna di Comano Terme.

In aggiunta agli incontri, si terranno altre due iniziative, una dedicata ai più piccoli, l’altra alla solidarietà. La prima riguarda “Trentino d’Autore Kids” con la mostra dal titolo “Tra le pagine. Una passeggiata dentro i libri di Beatrice Alemagna” che si terrà dal 25 luglio al 28 agosto presso le Terme di Comano (lunedì-sabato: 8:30-12:30 e 14:00-17:00, domenica: 8:30-12:00).

“D’Autore e Solidale” ha scelto quest’anno la collaborazione con Still I Rise, sezione Trentino Alto Adige con la quale verrà allestita la mostra fotografica “Through our eyes” dal 24 luglio al 16 agosto, presso la Biblioteca Giudicarie Esteriori: un progetto fotografico realizzato da 156 studenti e studentesse delle scuole di “Still I Rise” a Samos, nel Nord Ovest della Siria e a Nairobi. Le loro fotografie racconteranno da un punto di vista inedito la vita negli hotspot della Grecia, nei campi per sfollati interni e nelle baraccopoli (martedì – venerdì – sabato: 10:00-12:00 e 14:30-19:00, mercoledì: 14:30-19:00, giovedì: 10:00-12:00, 14:30-19:00 e 20:00-22:00).