RETE 4 – “ ZONA BIANCA ” * 1/12/2021: « IL SUPER GREEN PASS E I CONTROLLI / LA VACCINAZIONE ANTI-COVID PER I BAMBINI / UNA NUOVA PAGINA DELL’INCHIESTA SUI PRETI NO-VAX »

17:08 - 30/11/2021

Domani, mercoledì 1° dicembre, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 – in onda in prima serata su Retequattro –, ampio spazio sarà dedicato al super green pass e a come cambieranno i controlli dopo il 6 dicembre, giorno in cui questa misura entrerà in vigore in tutto il Paese.

Nel corso della serata, si parlerà poi delle vaccinazioni anti-Covid per i bambini, che in Italia prenderanno il via a fine mese ma che, come racconteranno le telecamere di “Zona Bianca”, sono già iniziate in Israele.

E ancora, una nuova pagina dell’inchiesta sui preti no-vax, al centro di accese discussioni sui pellegrinaggi. Infine, un approfondimento sulla vicenda che ha coinvolto Greta Beccaglia, la giornalista molestata fuori dallo stato in diretta tv.