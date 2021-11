RAI 1 – “ PORTA A PORTA “ * « NELLA PUNTATA DI MARTEDÌ 30 NOVEMBRE, LA VARIANTE OMICRON E LA SITUAZIONE DELLA PANDEMIA IN ITALIA »

17:59 - 29/11/2021

Variante Omicron e situazione della pandemia in Italia, nella puntata di Porta a Porta in onda domani, martedì 30 novembre, alle 23.40 circa, su Rai1. Ospiti di questo spazio saranno: il presidente di Aifa, Giorgio Palù, l’ex ministro alla Salute, Beatrice Lorenzin il Direttore Generale presso Amref Health Africa – Italia, Guglielmo Micucci e il primario del bambin Gesù di Palidoro, Andrea Campana. A seguire Bruno Vespa si occuperà della riduzione del peso fiscale prevista in manovra, insieme con responsabile economico del Pd, Antonio Misiani, con il responsabile economico della Lega, Alberto Bagnai e con l’economista Carlo Cottarelli.