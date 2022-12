PAT * MONTE TERLAGO – INTERVENTO: « CERVO RESTA INCASTRATO CON IL PALCO IN UNA RETE, SALVATO DAL CORPO FORESTALE DEL TRENTINO » (VIDEO)

16.36 - lunedì 26 dicembre 2022

L’intervento del Corpo forestale del Trentino. Monte Terlago, salvato un cervo impigliato con il palco in una rete. Nuovamente libero, grazie all’intervento del Corpo forestale del Trentino. È una bella storia di Natale, quella che arriva dalla zona di Monte Terlago – nel Distretto forestale di Trento – dove nel pomeriggio dell’antivigilia un cervo è rimasto impigliato con il palco in una rete. Trappola involontaria, il recinto temporaneo di contenimento per le pecore, al quale l’ungulato si era avvicinato presumibilmente in cerca di cibo. La rete si era avvolta attorno alla testa dell’animale, che si è incastrato tra i fitti rami e arbusti, dopo essersi immenso nel bosco di latifoglie poco distante.