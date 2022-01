PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 24 GENNAIO / ZERO DECESSI / POCO MENO DI 1.100 POSITIVI SU OLTRE 6.000 TAMPONI / 465 CLASSI IN QUARANTENA / VACCINAZIONI A QUOTA 1.103.827 »

16:42 - 24/01/2022

Coronavirus, dal bollettino di lunedì 24 gennaio 2022. Zero decessi, poco meno di 1.100 positivi su oltre 6.000 tamponi. 465 classi in quarantena. Vaccinazioni a quota 1.103.827.

Il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari rende noto un altro migliaio di nuovi contagi e fortunatamente nessun decesso avvenuto per Covid in Trentino nelle ultime 24 ore: sono 16 i casi positivi al molecolare (su 252 test effettuati) e 1.078 all’antigenico (su 5.819 test effettuati). I molecolari confermano anche 50 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Sul fronte ricoveri i pazienti attualmente in ospedale sono 169, di cui 24 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 14 nuovi ricoveri e 7 dimissioni. I casi attivi nella nostra provincia sono 26.401; +994 i nuovi guariti, per un totale di 83.269 da inizio pandemia.

Aumenta il numero delle classi in quarantena, ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 465.

Questa la distribuzione per fasce di età tra i nuovi casi intercettati:

43 tra 0-2 anni;

56 tra 3-5 anni;

108 tra 6-10 anni;

63 tra 11-13 anni;

63 tra 14-18 anni;

268 tra 19-39 anni;

371 tra 40-59 anni;

67 tra 60-69 anni;

19 tra 70-79 anni;

18 tra gli anziani di 80 e più anni.

I vaccini hanno raggiunto quota 1.103.827, di cui 405.959 seconde dosi e 252.740 terze dosi.