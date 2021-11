PRO VITA E FAMIGLIA: * GENDER E NATALE: COGHE, « ACCOGLIAMO CON FAVORE IL RITIRO DELLE LINEE GUIDA, ASPETTIAMO ANCHE LE SCUSE DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA »

21:21 - 30/11/2021

Linee guida su gender e Natale. Pro Vita & Famiglia: «Cara Europa, ecco gli auguri davvero inclusivi»

«“Buon Santo Natale da Maria, Giuseppe e tutte le mamme e i papà europei”, questo sì che è un messaggio davvero inclusivo, che non discrimina e non esclude nessuno», è il commento di Jacopo Coghe, vicepresidente di Pro Vita & Famiglia. La Onlus, infatti, ha recapitato oggi pomeriggio una lettera di auguri di Natale alla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, indirizzata a Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, e a Helena Dalli, commissaria europea all’Uguaglianza.

«Includere tutti – spiega Coghe – non significa dover azzerare l’identità e le radici storiche e culturali, così come è assurdo voler annullare le differenze tra uomo e donna in nome di una falsa inclusione “gender fluid”. Accogliamo con favore il ritiro delle linee guida e ci aspettiamo anche delle scuse da parte della Commissione Europea. Le istituzioni devono garantire il rispetto e la non discriminazione di tutte le religioni, delle famiglie e dei bambini, anziché seguire posizioni ideologiche che negano la realtà come il sesso biologico».