INNER WHEEL CLUB – CASTELLO CARF DISTRETTO 206* ” SHINE A LIGHT”: « QUESTA SERA INCONTRO A SUPPORTO ASSOCIAZIONE “AMICI DEI SENZATETTO” (20/10 – 19.00 HOTEL TRENTO)

07.20 - venerdì 20 ottobre 2023

L’Inner Wheel Club di Trento Castello Carf Distretto 206 Italia, International Inner Wheel la cui presidente di Trento, ha organizzato venerdì 20 ottobre 2023 alle ore 19 presso il Grand Hotel Trento di Piazza Dante 20 di Trento l’evento “Shine a light, accendiamo una luca!” a supporto dell’Associazione onlus “Amici dei senzatetto di Trento”, l’organizzazione socio assistenziale che si prende cura delle persone senza fissa dimora e garantiscono loro i beni essenziali, dai pasti all’ospitalità notturna. Il nostro impegno si rivolge a coloro che sono privi di voce, oppressi dalla indifferenza. Vogliamo aprire il nostro cuore e far luce alle loro difficoltà?

La situazione, soprattutto in inverno, diviene critica e mette a rischio ogni giorno la loro vita. Non possiamo essere indifferenti a questa realtà. La mission dei Club, delle Associazione di servizio e dei movimenti di opinione è anche quella di promuovere ideali di solidarietà per “accendere una luce per illuminare il futuro dei meno fortunati”. È un’emergenza grave: sono bisogni vitali e noi non ne sappiamo abbastanza… per fare abbastanza! L’indifferenza distrugge l’umanità. Tocca a noi cambiare la storia adesso.

La presidente di Inner Wheel Trento Castello è la dottoressa Francesca Ferri, facente parte dell’International Inner Wheel distretto 206, Italia. La nostra missione è promuovere gli ideali di servizio alla società, seguendo le indicazioni della Presidente Internazionale Trish Douglas riguardanti l’obiettivo per quest’anno dei Club Inner Wheel. Vorremmo collaborare con altre organizzazioni locali per offrire aiuto dove è dentro qualcuno muore. La situazione dei senza tetto, soprattutto in inverno, è critica e spesso mette a rischio la loro vita.

Non possiamo restare indifferenti a questa realtà. Per questo motivo, ho pensato di promuovere una iniziativa di solidarietà collettiva per garantire che anche i senza tetto abbiano accesso all’assistenza necessaria e non corrano il rischio di morire senza aiuto. Tutte le donazioni raccolte saranno devolute all’Associazione Onlus “Amici dei Senzatetto di Trento”, che si dedica a fornire sostegno a queste persone svantaggiate. Purtroppo, le risorse finanziarie a disposizione dell’Associazione sono limitate rispetto alla crescente richiesta di aiuto.

Contiamo sul vostro sostegno per migliorare la situazione dei senza tetto a Trento. Unendo le forze, possiamo fare la differenza e offrire loro una speranza per un futuro migliore. Siamo certi che il vostro contributo sarà di fondamentale importanza per la riuscita di questa iniziativa.

*

La Presidente

Francesca Ferri