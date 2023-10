CENTROSANTACHIARA.IT * « PRESENTATA LA PROGRAMMAZIONE A ROVERETO, TRA LA GRANDE DANZA AL TEATRO ZANDONAI E LE PROPOSTE RIVOLTE ALLE NUOVE GENERAZIONI »

21.14 - giovedì 19 ottobre 2023



Il Centro S. Chiara presenta la programmazione a Rovereto nel segno della danza e delle nuove generazioni. Sono tante le proposte che il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento ha fin qui presentato al proprio pubblico: dalla Stagione del Teatro Sociale a quella dell’Auditorium S. Chiara, passando per la Stagione Regionale Contemporanea, e fino alla nuova proposta dedicata alle nuove generazioni.

Una programmazione decisamente articolata e di qualità, pronta ad approdare ora a Rovereto con un’offerta distribuita tra l’Auditorium Fausto Melotti e il Teatro Zandonai, nel segno della danza e del teatro ragazzi, realizzata in collaborazione con il Comune di Rovereto e il Coordinamento Teatrale Trentino.

Dopo il successo della scorsa Stagione, la grande danza torna anche quest’anno all’interno della splendida cornice offerta dal TEATRO ZANDONAI, con un calendario di sei spettacoli che vedranno protagoniste sul palco alcune tra le più importanti compagnie del panorama coreutico nazionale come Abbondanza/Bertoni, Panzetti|Ticconi, Virgilio Sieni, Balletto del Sud, Artemis Danza e il Balletto di Siena.

L’AUDITORIUM FAUSTO MELOTTI, invece, conferma la propria attenzione verso il mondo delle nuove generazioni ospitando in cartellone Scappo a teatro, una ricca proposta di teatro ragazzi con ben 16 spettacoli rivolti al mondo delle famiglie e delle scuole.

TEATRO ZANDONAI

La “casa” della grande danza

La proposta 2023/2024 del Circuito Danza del Trentino-Alto Adige curato dal Centro S. Chiara non si limita ad impreziosire i soli teatri di Trento e Bolzano con coreografi e compagnie di fama internazionale (Cristiana Morganti, Angelin Preljocaj, Rachid Ouramdane, Marcos Morau, Silvia Gribaudi, solo per citarne alcuni), ma farà tappa anche nella città della Quercia con sei appuntamenti di grande interesse, inaugurati venerdì 3 novembre con Insel, un lavoro firmato dalla compagnia Panzetti|Ticconi, proposto in collaborazione con Oriente Occidente Dance Festival: una creazione coreografica per quattro performer che sceglie una condizione geografica come riferimento simbolico per volgere lo sguardo all’individuo e l’inevitabile incontro con la propria ombra.

A seguire, mercoledì 15 novembre, toccherà alla compagnia roveretana Abbondanza/Bertoni con Femina, il loro nuovo spettacolo dedicato all’universo femminile, che vede in scena quattro danzatrici impegnate in una serrata coreografia firmata dalla stessa Antonella Bertoni.

Il terzo appuntamento in calendario vedrà salire sul palco dello Zandonai a dicembre (giovedì 14) la compagnia Balletto del Sud con un classico natalizio come Lo Schiaccianoci, spettacolo di Fredy Franzutti che coniuga con efficacia le testimonianze della messa in scena originaria di Petipa-Ivanov ad un impianto drammaturgico e coreografico nuovo ispirato al mondo gotico del regista Tim Burton.

Il nuovo anno verrà aperto sabato 20 gennaio con il Balletto di Siena, compagnia affidata alla direzione artistica di Marco Batti, che salirà sul palco dello Zandonai con una intensa Serata Romantica che indaga le sfumature del balletto nel romanticismo e nell’arte tra un Passo a due di Giselle rimontato dalla Signora della danza Carla Fracci e dal Maestro Bruno Vescovo, un passo a due in chiave neoclassica costruito dallo stesso Marco Batti, e il passo a due di Romeo e Giulietta, scena del balcone, di impronta sempre classica.

Sabato 10 febbraio toccherà invece alla Compagnia Artemis Danza con Traviata, il primo capitolo di un coraggioso progetto firmato da Monica Casadei, dedicato al maestro Giuseppe Verdi, che si propone di tradurre nel linguaggio della danza i melodrammi più celebri del più amato compositore italiano.

Per l’ultimo appuntamento di danza a Rovereto, martedì 26 marzo sarà in scena Cecità, il nuovo spettacolo per sei danzatori firmato dal celebre coreografo di fama internazionale Virgilio Sieni, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di José Saramago, che invita ad una rinnovata sensibilità verso gli altri e verso il mondo che ci circonda.

AUDITORIUM FAUSTO MELOTTI

Una ricca programmazione per le nuove generazioni

Programmata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara e dal Coordinamento Teatrale Trentino (che si avvale della consulenza artistica di Giovanna Palmieri), la nuova Stagione di Scappo a Teatro approda a Rovereto, all’Auditorium Fausto Melotti, con una doppia proposta dedicata alle famiglie e alle scuole, portando in scena attori e compagnie di grande rilievo.

Per quanto riguarda il calendario di spettacoli dedicati alle FAMIGLIE, il primo appuntamento è per domenica 29 ottobre con Michele Cafaggi ed il suo Controvento. Storia di aria, nuvole e bolle di sapone, spettacolo in cui si mescolano magia, clownerie e arti circensi. A seguire, domenica 26 novembre, spazio alla compagnia Teatro Due Mondi impegnata con Le nuove avventure dei musicanti di Brema, un adattamento ai giorni nostri della celebre fiaba dei fratelli Grimm. Domenica 28 gennaio, invece, sarà la volta di Toma e Carolina, testo di Giuseppe Di Bello che parla di amicizia e di riscoperta di sé stessi.

Tre gli appuntamenti in programma per il mese di febbraio: domenica 4 andrà in scena lo spettacolo di Giulio Lanzafame dal titolo Yes Land, spettacolo di circo inondato dal Clown, mentre il 18 sarà possibile ascoltare Zuppa di Sasso, fiaba di Danilo Conti e Antonella Piroli che si perde nelle trame del tessuto popolare fitto di storie, racconti e aneddoti. Domenica 25, infine, tornerà la Compagnia TPO con Colors, creazione di danza, immagini, digital design, dedicata ai bambini e al loro modo di giocare con i colori.

Il mese di marzo vedrà infine protagonista la produzione di Compagnia Teatrale Stilema e Uno Teatro dal titolo Piccoli principi e principesse, ispirato al capolavoro di Saint-Exupéry, mentre la conclusione sarà affidata a Malefici, una produzione Fondazione Aida e Centro S. Chiara, che porta in scena un testo scritto da Dario Vergassola e dedicato ai personaggi più bistrattati e odiati nelle storie: i cattivi.

La programmazione di Scappo a teatro che si rivolge al mondo delle SCUOLE verrà invece inaugurata il 15 novembre con Il figlio che sarò della compagnia Principio Attivo Teatro, spettacolo dedicato alla figura del padre, mentre a febbraio, martedì 20, andrà in scena Moztri! di Luna e Gnac Teatro, un inno all’infanzia tra fumetto, teatro d’attore e teatro d’ombra.

Passando al mese di marzo, sono ben tre gli appuntamenti dedicati alle scuole. Martedì 5 si comincia con La Rivincita (produzione Teatrodistinto), e si proseguirà mercoledì 20 con Dialogo degli Dei della compagnia Lombardi-Tiezzi, che racconta in maniera divertente le vicende degli abitanti dell’Olimpo. Ultimo appuntamento del mese, mercoledì 27, con Link, spettacolo di teatro e danza di ABC-Allegra Brigata Cinematica che parla di legami.

Giovedì 11 e martedì 16 aprile il palco dell’Auditorium Melotti ospiterà la compagnia La Baracca – Testoni Ragazzi con Spot e #Fragili-Una storia di accettazione e coraggio, due lavori rispettivamente firmati da Andrea Buzzetti-Valeria Frabetti e Margherita Molinazzi. Ultimo appuntamento in calendario, martedì 14 maggio, con Elementary Watson, spettacolo di Play Group che combina mistero, romanticismo, azione, pericolo e risate.

W la domenica!

Tra le novità di quest’anno rientra inoltre la collaborazione con il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto nell’ambito dell’iniziativa W la domenica!, che dal 29 ottobre al 25 febbraio offre quattro occasioni per visitare il museo di Rovereto a tariffe speciali.

Una nuova proposta alla quale il Centro S. Chiara ha deciso di aderire, arricchendo il programma con quattro appuntamenti domenicali dedicati ai bambini dai 3 anni in su: Controvento di Michele Cafaggi (29 ottobre), Le nuove avventure dei musicanti di Brema del Teatro Due Mondi (26 novembre), Toma e Carolina di Anfiteatro (28 gennaio), e Colors, spettacolo di danza per ragazzi della compagnia TPO (25 febbraio).

Per la Stagione di danza, abbonamenti e biglietti in prevendita da giovedì 19 ottobre, disponibili online su www.boxol.it/centrosantachiara/it oppure presso le casse del Teatro Sociale e dell’Auditorium S. Chiara. Per quanto riguarda la Stagione di Scappo a teatro, invece, biglietti già acquistabili online e presso le biglietterie del Teatro Sociale e dell’Auditorium S. Chiara. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.centrosantachiara.it o chiamare il numero verde 800013952.