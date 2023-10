PRO-LOCO CENTRO STORICO DI TRENTO * “AUTUMNUS“: « AGROALIMENTARE, SESSANTACINQUE I PRODUTTORI DISLOCATI TRA PIAZZA MOSTRA ED IL TEATRO SOCIALE »

20.47 - giovedì 19 ottobre 2023

Autumnus, è iniziato il viaggio alla scoperta delle eccellenze trentine.Si è aperta la terza edizione della rassegna che valorizza il patrimonio enogastronomico, agroalimentare, storico e culturale del capoluogo trentino. Fino a domenica, il centro storico sarà animato da 166 tra degustazioni, approfondimenti, laboratori, show cooking e caffè scientifici alcuni già sold out. Evento inaugurale in piazza Mostra e Piazza Battisti con assaggi di primizie locali insieme agli studenti dell’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Rovereto.

Sessantacinque produttori dislocati tra Piazza Mostra e il Teatro Sociale. Sui loro banchi prelibatezze di ogni genere. E ancora colori, profumi. Sono loro i testimonial ideali per l’apertura ufficiale della terza edizione di “Autumnus – I frutti della Terra Città di Trento”. La fotografia perfetta di una manifestazione che, anno dopo anno, si sta affermando come vetrina ideale del patrimonio enogastronomico e agroalimentare trentino. Perché, come ha ricordato durante l’inaugurazione Marco Lazzeri, presidente della ProLoco Centro Storico di Trento, che organizza il festival, “i numeri sono importanti ma puntiamo alla qualità, non ai record: con il sostegno delle istituzioni abbiamo voluto creare una rete dove tutti potessero valorizzare le loro specificità”.

Un contenitore rappresentativo del Trentino e delle sue eccellenze, prodotte dal connubio tra uomo e terra. “Siamo fieri del nostro territorio – ha aggiunto Lazzeri – e cerchiamo quindi di rappresentarlo al meglio. Una terra che esprime, fra l’altro, anche un grande patrimonio umano, quello del volontariato, impegnato nei più diversi ambiti al servizio della comunità e al quale va il nostro plauso. Oggi però voglio ringraziare, in particolare, i volontari impegnati in questa rassegna, che da mesi lavorano per rendere possibile questo straordinario evento”. La rassegna è tra l’altro l’occasione per valorizzare la rinnovata Piazza Mostra, già in mattinata molto frequentata da numerosi visitatori nonostante una leggera pioggia autunnale che ha fatto da cornice naturale alla manifestazione.

Le eccellenze trentine, ma non solo, sono dunque protagoniste per quattro giorni (uno in più rispetto alle precedenti edizioni) a Trento attraverso numerosi momenti di interesse e scoperta. Autumnus è un evento diffuso, che coinvolge l’intero centro storico fra i palazzi, i teatri, i monumenti e le piazze che esprimono la ricchezza storico-culturale della città: Piazza Duomo, Castello del Buonconsiglio, Piazza Mostra, Palazzo Pretorio, Palazzo Festi, Teatro Sociale “Capovolto”, Palazzo Roccabruna e Torre Civica.

La manifestazione ospita anche grandi chef in arrivo dall’Italia e dall’estero (Francia e Svizzera) che valorizzano, con la loro maestria, le eccellenze elaborando piatti originali in occasione della rassegna che assume così una dimensione internazionale.

La vetrina delle eccellenze trentine è anche virtuale: sino al 31 gennaio 2024, sul sito ufficiale dell’evento, www.autumnus.trento.it sarà infatti attivo un negozio online, grazie al quale gli espositori potranno promuovere i loro prodotti su una piattaforma digitale ad alto traffico di pubblico, addetti ai lavori e media.

Stamane sono intervenuti all’inaugurazione, fra gli altri, anche il sindaco di Trento Franco Ianeselli e l’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti. “Autumnus” è organizzato da ProLoco Centro Storico di Trento con il supporto di Apt Trento e Trentino Marketing e il patrocinio di Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia Autonoma di Trento e Comune di Trento.