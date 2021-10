ONLIT * AUTOBRENNERO A22: PRESIDENTE BALOTTA: « È IN ATTO UN COLPO DI MANO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER RINNOVARE LA CONCESSIONE »

AUTOBRENNERO: ONLIT, colpo di mano alla Camera per rinnovare la concessione.

È in corso un colpo di mano per affidare la concessione all’Autobrennero senza gara con un emendamento alla Camera al “decreto infrastrutture” a firma Alessia Rotta PD e Raffaella Paita Italia Viva. Emendamento presentato due giorni fa per non poter essere discusso ne in aula ne in commissione. Dopo il crollo del Ponte Morandi il sistema delle concessioni è rimasto sempre lo stesso. Le lobby autostradali pubbliche o private che siano hanno finorra impedito l’avvio di una seria riforma del settore.

Riforma sempre rinviata tantè che anche il “decreto infrastrutture” resta un puzzle disorganico di interventi nel comparto dei traspoti. In contrasto con il PNRR e le indicazioni comunitarie, il riordino delle concessioni autostradali viene rinviato cedendo alle richieste campanilistiche come nel caso dell’Autobrennero (controllata dalle provincie di Trento e Bolzano) che ha la concessione scaduta dal 2014. Nonostante l’A22 debba versare allo Stato 800 milioni del fondo “ferrovia”, accantonati dal 1998, e 430 milioni di profitti accumulati senza averne diritto dal 2014 ad oggi con la concessione scaduta verrebbe inspiegabilmente premiata con questo emendamento da una concessione trentennale.

*

Dario Balotta

presidente ONLIT Osservatorio Nazionale Liberalizzazioni Infrastrutture e Trasporti