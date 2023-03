ACLI TRENTINE – UNIFARM * CORSO FORMATIVO PER BADANTI: « DISPONIBILI A CLES ANCORA ALCUNI POSTI, SI INIZIA IL 5 APRILE »

08.45 - mercoledì 29 marzo 2023

Sono ancora disponibili alcuni posti per il corso formativo per badanti organizzato da ACLI trentine e Unifarm. Il corso, della durata di 35 ore con inizio dal 5 aprile, prevede incontri sul primo soccorso, l’uso corretto dei farmaci, le problematiche dell’alimentazione dell‘anziano, l’igiene e la cura della pelle, la movimentazione e l’utilizzo di ausili, la sicurezza sul lavoro.

Per info e iscrizioni: 0461 274984 – www.acliservizi.it/landing/corso-formativo-per-badanti/