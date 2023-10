KAIROS ALPS SRL E GRUPPO DOLOMITI ENERGIA: PARTNERSHIP: « PREVISTI 72 GWH ANNUI DI ENERGIA RINNOVABILE, PER RIDURRE LE EMISSIONI GAS EFFETTO SERRA »

18.16 - giovedì 19 ottobre 2023

KAIROS ALPS S.r.l., società costituita da AGS S.p.A., per un 40% del capitale sociale, da ACSM S.p.A. per un 40% del capitale sociale e da FT ENERGIA S.p.A., per un 20% del capitale sociale, tramite KAIROS Wind S.r.l. e DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A., tramite Dolomiti Energia Wind Power Srl hanno siglato in data 19 ottobre 2023 un contratto di compravendita per l’acquisizione del 100% di ECO PUGLIA ENERGIA S.r.l., società proprietaria di due parchi eolici entrati in esercizio nel corso del 2020 in Provincia di Foggia.

I due impianti di produzione di energia eolica sono situati uno nel Comune di Foggia, in loc. Ponte Albanito – Montecalvello e l’altro nel Comune di Troia in loc. Pozzo Orsogno – Pozzo d’Albero, per una potenza nominale complessiva di circa 28 MW, di recente realizzazione con una delle migliori tecnologie oggi presenti sul mercato. Le aree si trovano all’interno del “Tavoliere delle Puglie” che, per configurazione orografica del territorio e per la prossimità al Mar Adriatico, rappresenta una zona con condizioni di vento tra le migliori dell’Italia.

L’accordo tra Kairos Alps e il Gruppo Dolomiti Energia prevede a valle della acquisizione la scissione di ECO PUGLIA ENERGIA S.r.l., permettendo quindi ai due Gruppi di detenere la proprietà esclusiva rispettivamente dell’impianto di Troia e Montecalvello.

Questo accordo sottolinea l’impegno delle due società trentine nel contribuire alla produzione di energia da rinnovabili e contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Grazie a questi impianti si stima una produzione di circa 72 GWh annui, pari al consumo annuo di circa 35 mila famiglie e si eviterà l’emissione di quasi 24 mila tonnellate di anidride carbonica all’anno.

“L’operazione siglata oggi da Kairos Alps srl rientra appieno nel più ampio progetto strategico di sviluppo industriale che la Società si è prefissata con la costruzione e la gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fotovoltaico ed eolico e più in generale attraverso la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di raggiungere una capacità installata di almeno 50 MW entro un periodo di sei anni.” – ha commentato Franco Matteotti Presidente di Kairos Alps S.r.l. – “In tal senso si consolida ulteriormente l’impegno della Società e dei suoi Soci nello sviluppo di investimenti green con forte attenzione alla diversificazione delle fonti di produzione per accompagnare la transizione energetica e dare concretezza alla propria Mission.”

“Il Gruppo Dolomiti Energia con il nuovo piano strategico ha scelto di diversificare le proprie fonti di produzione di energia, sempre investendo in fonti rinnovabili e da tempo ha messo la decarbonizzazione al centro della propria strategia di sviluppo sostenibile. Siamo storici produttori di energia idroelettrica e da molti anni forniamo ai nostri clienti solo energia certificata come rinnovabile. Con questa operazione, diversifichiamo e rafforziamo la nostra presenza nel mercato dell’energia pulita, in linea con la visione strategica e gli obiettivi del Piano industriale al 2027, che prevedono un forte sviluppo della capacità rinnovabile anche nel campo dell’eolico. L’acquisizione sottoscritta oggi, rappresenta un ulteriore significativo passo nella nostra missione di accompagnare il cambiamento verso un futuro sostenibile per le comunità e l’ambiente”, ha dichiarato Silvia Arlanch Presidente del Gruppo Dolomiti Energia.

L‘operazione è stata seguita dagli advisor Studio Legale Chiomenti per la parte legal, EOS Consulting SpA per la parte tecnica e PwC per la parte financing e tax.