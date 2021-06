COMUNE DI TRENTO * FESTA REPUBBLICA: « IN PIAZZA DUOMO AL VIA LA CERIMONIA UFFICIALE, IN UN VIDEO GLI STUDENTI DEL TAMBOSI RACCONTANO IL VALORI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA »

Festa della Repubblica: in piazza Duomo la cerimonia ufficiale. In un video le studentesse e gli studenti del Tambosi raccontano il valori della Costituzione italiana.

Si terrà mercoledì 2 giugno alle 10 in piazza Duomo, nel rispetto dei protocolli previsti per l’emergenza sanitaria, la cerimonia ufficiale per la ricorrenza del 75° anniversario della fondazione della Repubblica italiana, con la partecipazione del sindaco di Trento, Franco Ianeselli, del commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento, Sandro Lombardi e del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

In occasione della ricorrenza, sul sito del Comune è pubblicato il video realizzato dalle ragazze e dai ragazzi dell’Istituto tecnico economico Tambosi per raccontare il loro percorso di riflessione sulla Costituzione, che li ha portati nei mesi scorsi a parlare dei valori della nostra Carta fondamentale, riconoscerne l’attualità e proprio per questo “fissarli” in una mostra che è stata esposta presso palazzo Thun.

Il progetto è frutto della collaborazione tra l’ufficio Politiche giovanili, istituto Tambosi e Civico13.