COMUNE DI TRENTO *  GIORNATA MONDIALE DIRITTI DELL’INFANZIA: « VENERDÌ 20 NOVEMBRE L’ABBAZIA DI SAN LORENZO SI ILLUMINERÀ DI VERDE, COLORE SCELTO PER IL SUO SIGNIFICATO DI VITALITÀ »

San Lorenzo in verde per la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

In occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi invita i Comuni italiani a illuminare di verde un monumento cittadino, per rendere visibile la testimonianza della condivisione su una tematica centrale per la comunità.

Il colore è stato scelto per il suo significato di vitalità.

Il Comune di Trento, che celebrala ricorrenza con un ricco cartellone di eventi sotto il titolo Esserci insieme in questo mondo sospeso, aderisce all’iniziativa illuminando di verde l’abbazia di San Lorenzo nella serata di domani, venerdì 20 novembre.