DISCOVERY ITALIA – LA 9 * “ SUPERCOPPA DI SPAGNA “ * « DOMENICA 17 GENNAIO ALLE 21.00, BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO »

La 35ª edizione della Supercoppa di Spagna si decide domenica 17 gennaio in esclusiva sul NOVE con in palio il primo titolo dell’anno: il Barcellona, che in semifinale ha sconfitto la Real Sociedad ai calci di rigore, e l’Athletic Bilbao che invece ha eliminato il Real Madrid.

Dallo scorso anno il format della Supercoppa di Spagna prevede quattro squadre partecipanti, che sono le migliori della Liga e di Coppa del Re.

La finale di Supercoppa di Spagna sarà in chiaro sul NOVE e in diretta streaming su discovery+, domenica 17 gennaio alle 21:00 LIVE dalla Cartuja di Siviglia con il commento di Federico Zanon e Carlo Pizzigoni.