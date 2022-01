SEN. CONZATTI (IV) * ELEZIONE PRESIDENTE REPUBBLICA: « TROVO LA SCELTA DEI GRANDI ELETTORI DEL TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL EQUILIBRATA »

15:18 - 18/01/2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Conzatti (Iv) sui Grandi Elettori TAA “Quirinale serve trovare una sintesi condivisa ed anche un accordo solido per la prosecuzione dell’attività del Governo”.

Così Donatella Conzatti, senatrice e coordinatrice regionale di Italia Viva Trentino Alto Adige, in merito alla scelta del Consiglio Regionale di indicare come grandi elettori per il nuovo Presidente della Repubblica, il Presidente della Provincia autonoma di Trento e della Regione TAA Maurizio Fugatti, il Presidente del Consiglio Regionale Josef Nogler e Sara Ferrari, Consigliera capogruppo del PD del Trentino.

“Trovo la scelta dei grandi elettori del Trentino Alto Adige Südtirol equilibrata. Lo è sotto diversi profili: quello politico, di genere e delle rappresentanze linguistiche. Ciascuno dei grandi elettori parteciperà alle riunioni romane dei rispettivi partiti politici e tuttavia non mancheranno le occasioni di confronto. L’elezione del Presidente della Repubblica è un momento istituzionalmente solenne. Nonostante le attuali difficoltà politiche sono certa che sapremo trovare una sintesi condivisa ed anche un accordo solido per la prosecuzione dell’attività del Governo”.