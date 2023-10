ETIKA * “FA’ LA COSA GIUSTA“: « SOLIDARIETÀ ED INCLUSIONE, DURANTE LA FIERA IL NOSTRO AIUTO AI CONSUMATORI PER LEGGERE LE VOCI DELLA BOLLETTA (20-22/10) »

16.19 - giovedì 19 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Etika: l’energia della cooperazione trentina alla 18^ edizione di Fa’ la cosa giusta. Dal 20 al 22 ottobre a Fiera Fa’ la cosa giusta etika condividerà storie di solidarietà, inclusione e di rispetto per la natura. Spazio dedicato anche ad un appuntamento informativo sulla Fine del mercato tutelato luce. Inclusione, sostenibilità e rispetto ambientale sono i tratti che accomunano la Fiera a etika. Presente anche quest’anno, non solo nelle vesti di main sponsor, ma anche a promuovere azioni eco- solidali a favore dell’ambiente, ma soprattutto, delle persone con fragilità con l’obiettivo di ispirare e coinvolgere la cittadinanza a sostenere il benessere comunitario.

Una mostra fotografica racconterà le iniziative di etika: dai progetti per l’abitare sociale e vita autonoma per persone con disabilità ad accoglienza di rifugiati ucraini in fuga dalla guerra; da azioni di sensibilizzazione per la sostenibilità ambientale a incontri formativi e culturali per gli studenti trentini. Tutte iniziative sostenute dal Fondo solidale che ad oggi ha raccolto più di 3.000.000 euro grazie alle quasi 64.000 adesioni.

Gli ottimi risultati raggiunti in questi sei anni hanno spinto etika a stanziare 500.000 mila euro per un nuovo bando (il quarto) per progetti che promuovano l’adultità e l’autodeterminazione ma su ambiti più estesi: l’abitare, ma anche il lavoro e la vita operosa, l’affettività e la sessualità, la partecipazione sociale e comunitaria.

Oltre alla mostra, etika sarà presente alla Fiera anche per accompagnare le migliaia di consumatori trentini verso la fine del Servizio di maggior tutela energia che, per i clienti non vulnerabili, cesserà nel corso del 2024. Per confrontarsi con esperti del settore, invece, etika ha organizzato un appuntamento informativo.

Sabato 21 ottobre dalle 11.00 alle 12.00 presso lo spazio Openlab della Fiera, Stefano Righi, responsabile Offering e Vendite direzionale di Dolomiti Energia e Raul Daoli, Ufficio progetti speciali di Cooperazione Trentina parleranno della fine del Servizio di maggior tutela energia e quali cambiamenti sono previsti, ma anche delle offerte e i vantaggi del mercato libero. I cittadini interessati a capire meglio i cambiamenti che comporteranno la fine del mercato tutelato possono portare con sé una bolletta della luce. Durante i tre giorni di Fiera, personale specializzato aiuterà i consumatori a leggere le voci della loro bolletta.

“Etika è un’offerta del mercato libero” – sottolinea Raul Daoli, coordinatore della cabina di regia di etika. Il gruppo di acquisto eco-solidale riservato ai soci delle cooperative, in collaborazione con Dolomiti Energia, è un’offerta conveniente e sicura, monitorata e presidiata dalla Cooperazione Trentina, gestita in totale trasparenza in tutte le componenti del costo e del contratto. Le persone che hanno già scelto etika non dovranno fare nulla, mentre tutti i cooperatori che hanno ancora una fornitura sul mercato tutelato (non appartenenti alla categoria delle persone vulnerabili) potranno decidere il passaggio a un’offerta del mercato libero e beneficiare dell’offerta Etika.

