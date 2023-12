PAT * “DIGITALE FACILE“: SPINELLI, « 8 NUOVI CENTRI APERTI A DICEMBRE, LAVORIAMO PER RIDURRE IL DIVARIO E GARANTIRE L’INCLUSIONE »

15.15 - lunedì 25 dicembre 2023

Digitale Facile: 8 nuovi centri aperti a dicembre.Sono già 13 gli sportelli attivi in Trentino con fondi del PNRR. Assessore Spinelli “Lavoriamo per ridurre il divario digitale e garantire l’inclusione”.

L’offerta del progetto “Digitale Facile” si amplia con l’apertura nel mese di dicembre di 8 nuovi centri su tutto il territorio provinciale. Dopo Cavalese, Malé, Rovereto, Tione e Trento anche Ala, Arco,Borgo Valsugana, Comano Terme, Pergine Valsugana, Pozza di Fassa, Primiero e Riva del Garda è attivo il servizio rivolto alle persone in difficoltà con le tecnologie che vogliono migliorare la conoscenza e l’utilizzo dei servizi pubblici online.

Il progetto rientra nella Missione 1 del Pnrr, è finanziato con circa 1 milione di euro ed è realizzato sotto il coordinamento dell’Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione della Provincia di Trento, in sinergia con il Consorzio dei Comuni trentini e i comuni aderenti all’iniziativa. “L’obiettivo di questo progetto Pnrr – sottolinea l’assessore allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca Achille Spinelli – è quello di incrementare le competenze digitali di base della cittadinanza. Il digitale non dovrebbe essere un ostacolo, ma un veicolo di opportunità. Vogliamo rendere la tecnologia accessibile a tutti, riducendo il rischio di esclusione sociale e garantendo che nessuno perda opportunità cruciali o l’accesso a servizi essenziali. Invito quindi i cittadini a partecipare attivamente a questo percorso di crescita digitale, poiché insieme possiamo creare una comunità più inclusiva e pronta ad affrontare le sfide del mondo contemporaneo.”

Presso i punti Digitale Facile, i cittadini possono ricevere assistenza e formazione in maniera completamente gratuita, su qualsiasi argomento che riguarda il contesto digitale. Un “facilitatore digitale”, ovvero un formatore specializzato in competenze digitali, accompagna l’utente in un percorso personalizzato, ascolta i suoi dubbi e fornisce supporto.

È possibile prenotare un appuntamento della durata di mezz’ora attraverso il portale istituzionale della Provincia, alla sezione “servizi”: www.provincia.tn.it/Digitale-Facile . In alternativa è possibile chiamare il numero verde 800228040 che offrirà le informazioni necessarie sia per la prenotazione che per l’accesso allo sportello.

Inoltre, nel 2024 partirà un nuovo ciclo di momenti divulgativi online (webinar), offerti da Trentino School of Management e dedicati ad alcune tematiche di particolare rilievo per l’accesso ai servizi digitali. Per maggiori informazioni è possibile consultare anche la pagina web del progetto .