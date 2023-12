PAT * “CONTRACTA”: « LA NUOVA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE, LA PRESENTAZIONE MERCOLEDÌ 27/12 »

13.13 - lunedì 25 dicembre 2023

La nuova piattaforma di approvvigionamento digitale della Provincia al centro della conferenza stampa delle 11.30 in Sala Belli “Contracta”, la presentazione mercoledì 27 dicembre. Si apre una nuova era per gli appalti in Trentino. “Contracta” è l’innovativa piattaforma di approvvigionamento digitale e-procurement e gestione del ciclo vita dei contratti pubblici della Provincia autonoma di Trento. Il nuovo sistema, al servizio di cittadini e imprese, diventerà operativo da gennaio 2024, con un passaggio automatico per gli operatori economici iscritti al sistema Mercurio che verrà assorbito nella nuova piattaforma.

Niente paura dunque per gli operatori e i fornitori per questo cambio di passo all’insegna della digitalizzazione e innovazione del sistema pubblico trentino, un percorso che in queste settimane è accompagnato da una serie di incontri preparatori con le associazioni di categoria e il mondo delle imprese.

Riguardo alle istruzioni pratiche, già nei giorni precedenti al cambio di sistema, sul portale istituzionale della Provincia sarà pubblicata la sezione dedicata a Contracta, che conterrà le informazioni pratiche per l’utilizzo da parte degli operatori e il link alla piattaforma a cui accedere quando sarà online e operativa.

Tutti questi contenuti verranno illustrati nella conferenza stampa in programma mercoledì 27 dicembre 2023 alle 11.30 nella Sala Belli presso la sede di piazza Dante 15 a Trento. Saranno presenti l’assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca Achille Spinelli e i dirigenti generali Antonio Tita (Agenzia provinciale per gli appalti e contratti) e Cristiana Pretto (Unità di missione strategica Umst semplificazione e digitalizzazione).