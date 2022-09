SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO: « TRATTORE SI ROVESCIA NEI BOSCHI DI MENAS, MORTO UN VENTOTTENNE DELLA ZONA »

21.16 - martedì 13 settembre 2022

Trattore si rovescia nei boschi di Menas: morto un ventottenne della zona. Un uomo di 28 anni, residente a Mezzana, ha perso la vita nella serata di oggi dopo essere uscito fuori strada con il proprio trattore lungo i boschi che circondano l’abitato di Menas. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata attorno alle 19.20 da parte della compagna, che era assieme al giovane. I due si trovavano lungo la strada forestale che da Menas conduce a Roncio, quando il mezzo è improvvisamente scivolato verso valle per una quindicina di metri, seguendo la ripida depressione del bosco.

La Centrale unica di Trentino Emergenza, con il coordinatore dell’Area operativa Trentino Occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre i soccorritori della locale stazione si mettevano a disposizione raggiungendo il luogo e coadiuvando i già presenti Vigili del Fuoco (provenienti dalle stazioni di Mezzana, Commezzadura, Ossana, Pellizzano e Malè) nelle laboriose operazioni di estrazione. L’equipe medica, sbarcata in hovering dall’elicottero, non ha potuto purtroppo far altro che constatare il decesso del giovane, la cui salma è stata immediatamente affidata alle autorità, giunte sul posto.