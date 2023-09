ITALIA VIVA * PROVINCIALI PAT: CONZATTI, « IL TRENTINO HA BISOGNO DELLA SPINTA RIFORMISTA, SIAMO COMUNITÀ IN COSTANTE RIGENERAZIONE »

17.30 - lunedì 25 settembre 2023

“Domenica 24 e lunedì 25 settembre per ITALIA VIVA sono state giornate all’insegna del riformismo e delle idee – afferma Donatella Conzatti, capolista della lista ITALIA VIVA per le elezioni provinciali del 22 ottobre­ – Le cittadine e i cittadini hanno condiviso con noi idee, esigenze, speranze ed è emerso chiaro il bisogno di una spinta riformista capace di ridare opportunità e nuovi orizzonti ai territori. Sono giornate intense e ricche di impegni che arrivano dopo i mesi di bella politica con il tour “Scelta” che ci ha fatto incontrare tante persone in tutte le valli e le città del Trentino. Ora siamo pronti per l’appuntamento elettorale del 22 ottobre, che rappresenta per noi una sorta di verifica del nostro operato, della nostra serietà e della nostra capacità di progettare un Trentino più moderno. Del resto se Autonomia oggi ha un significato, oltre alla sua valenza storica e giuridica, è proprio quello di essere una comunità in costante rigenerazione innovativa”.

Tutti molto partecipati gli appuntamenti dei riformisti che hanno visto la presenza della già Ministra di Italia Viva, Teresa Bellanova.

I protagonisti di questi due giorni sono stati i candidati e le candidate di ITALIA VIVA (Conzatti Donatella, Bettini Enrico, Bellorio Franca, Bonetti Pancher Matteo, Cainelli Sara, Camin Maurizio, Ceaglei Maria, Campestrin Samuele, Fabian Susana Gabriela, Combetto Marco, Ferrari Claudia, Comper Leonardo, Giampalmo Stefania, Corn Emanuele, Gjergji Klarita (Klara), Creazzi Marino, Mici Erinda, Gardumi Giuliano, Omezzoli Patrizia, Lenzi Renzo (Burbiz), Pizzini Jennifer, Lucatti Riccardo, Sene Pulcherie Hyacinthe, Pancher Christian, Slaviero Gisella, Pulvirenti Filippo, Uez Laura, Sani Roberto, Vigorito Marina Palma Rita, Sbetti Giovanni (Gianni), Widmann Cristina, Troncon Roberto, Ziller Mariangela, Zanotelli Pietro), accompagnati dalla Capolista Donatella Conzatti e dai Coordinatori territoriali di Italia Viva Fabio Pipinato, per il provinciale, e Leonardo Comper, per Rovereto.

Una domenica ricca di incontri per la squadra ITALIA VIVA capeggiata da Donatella Conzatti, con una prima tappa a Levico Terme per assistere all’esibizione della banda cittadina e alla partenza della maratona “La 30 Trentina”, per poi proseguire in Sala Senesi con la presentazione del programma elettorale SCELTA con le candidate e i candidati. (https://www.italiaviva.it/elezioni_trentino_2023)

Dopo una visita al TRENTODOC FESTIVAL e al FESTIVOLARE presso l’aeroporto Caproni di Trento, il pomeriggio si è concluso a Rovereto con l’inaugurazione della sede di Italia Viva Rovereto-Vallagarina.

Gli appuntamenti riformisti del weekend si sono conclusi lunedì 25 settembre con il gazebo a Trento, in Piazza Pasi, dove tra confronti, abbracci e saluti è trascorso il pomeriggio delle candidate e dei candidati di ITALIA VIVA, accompagnati sempre dalla capolista Conzatti e dalla già Ministra Bellanova.

Così ancora Donatella Conzatti, già Senatrice di Italia Viva, coordinatrice regionale di Italia Viva in Trentino Alto-Adige e membro della cabina di regia nazionale: “ITALIA VIVA esprime una linea politica centrista e riformista e sosterrà Valduga Presidente, all’interno della coalizione Alleanza Democratica Autonomista. La parola chiave del nostro programma è SCELTA. Un acronimo dei temi prioritari dalla sanità alle transizioni, dall’Europa ai territori, dall’autonomia alla cultura e formazione. La vera forza di queste donne e di questi uomini è che raccontano il nuovo Trentino, un Trentino moderno, capace di portare pensieri e visioni diverse, culture e storie che guardano al futuro. La cultura paritaria è stata una priorità nella creazione della lista ITALIA VIVA, un criterio importante e un aspetto che è mancato moltissimo in Trentino e che ha riflessi nella denatalità, nello sviluppo e nella crescita economica. Leggo che il Patt è tornato alla carica con la stupidaggine delle tre preferenze: lo fanno solo per spingere le cordate al maschile. Il Trentino è di tutti.”

“Noi tutti crediamo che l’Alleanza Democratica Autonomista possa vincere, la partita è aperta. – continua la candidata e capolista Conzatti – E lo diciamo con convinzione dopo aver ascoltato tante persone sul territorio, raccogliendo speranze e sogni per il futuro della nostra Provincia. Come partito ripartiamo dai buoni risultati del recente passato, dal 5,5% a Trento all’8,4% alle politiche: numeri che dicono che ci siamo, che siamo importanti e che ci fanno guardare con fiducia alla tornata di fine ottobre.”

E alla domanda sul perché mancano le località di residenza dei singoli candidati, la già Senatrice Conzatti risponde: “E’ una scelta. Ovviamente ciascuno ha la propria residenza, abita e lavora in una città o in una valle, e non è certo un segreto. Ma la nostra considerazione è legata al fatto che in passato è uscita l’idea che il Consiglio fosse troppo suddiviso per valli, per ambiti territoriali di competenza. Noi crediamo che chi verrà eletto lavorerà in un collegio unico provinciale e dovrà conoscere le questioni legate a ogni angolo del Trentino. Riteniamo che questo sia necessario e così l’Autonomia sarà decisamente più forte.”