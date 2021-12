“ EXTINCTION REBELLION “ *PROCESSO DECISIONALI: « A TRENTO E BOLZANO NEI CENTRI STORICI MERCATINI NATALIZI LE “RIBELLIONI DEL SINGOLO“ » 

14:21 - 7/12/2021

Extinction Rebellion Trentino – South Tyrol: Rebellion of One nelle strade del centro storico e nei mercatini natalizi nelle città di Trento e Bolzano da cittadini preoccupati per il futuro di tutti: “Vogliamo che tutti gli abitanti siano coinvolti nel processo decisionale, Assemblee Cittadine ora!”.

Dalle ore 17 alle ore 19 del 06/12 ai mercatini natalizi di Piazza Fiera e Piazza Santa Maria Maggiore (Trento), e nei giorni a seguire (07/12 in Via Mazzini (Trento), 08/12 nel pomeriggio), sono state e verranno messe in atto alcune “Rebellion of One” o “Ribellione del singolo” (una persona si siede in mezzo alla strada con un cartello e una lettera da lasciare ai passanti) da cittadine e cittadini che si riconoscono in Extinction Rebellion per le strade del centro storico di Trento e Bolzano.

L’azione ha catturato l’attenzione di numerosi passanti e turisti, i cartelli esposti recitavano: “Sono terrorizzata dalle decisioni prese per noi e per le future generazioni dietro le porte chiuse dei palazzi istituzionali, abbiamo diritto di decidere per il nostro futuro!” e “Sono profondamente preoccupato dalle scelte politiche sul nostro futuro, vogliamo che tutti gli abitanti siano coinvolti nel processo decisionale, Assemblee Cittadine ora!”

Con questa azione continua la mobilitazione sul territorio di Extinction Rebellion. Le azioni di Extinction Rebellion si inseriscono in un contesto internazionale in cui si stanno moltiplicando le pratiche di disobbedienza civile non-violenta per il tema della crisi eco-climatica. Ieri nove cittadini e cittadine sono stati portati in questura perché hanno bloccato per più di un’ora il grande raccordo anulare di Roma per chiedere l’istituzione di una assemblea di cittadini e cittadine a livello nazionale.

Per loro sono stati rilasciati 8 fogli di via e dovranno allontanarsi dalla capitale per un anno e oltre. Sul nostro territorio è stata presentata in consiglio comunale una mozione, con l’appoggio di alcuni consiglieri di Futura ed Europa Verde, a favore dell’istituzione delle Assemblee Cittadine e sta avvenendo una raccolta firme in collaborazione con Politici per Caso.

Chiediamo che il Comune di Trento e il governo istituiscano Assemblee deliberative dei Cittadini e delle Cittadine ora! Non c’è più tempo!

Extinction Rebellion Trentino e South Tyrol