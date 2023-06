ADA * AMMINISTRATIVE TRENTINO: VALDUGA « A CAVALESE MOLTI HANNO PORTATO IL PROPRIO PENSIERO AL “TAVOLO”, PER IL PROSSIMO GOVERNO PAT »

14.35 - martedì 13 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Un’Alleanza di Idee è arrivata a Cavalese. Anche in Val di Fiemme molte persone hanno animato l’incontro programmatico dell’Alleanza Democratica Autonomista. Una serata ricca di idee, suggestioni e punti di vista quella che l’Alleanza Democratica Autonomista ha organizzato nella Sala della Biblioteca di Cavalese, parte del percorso programmatico di coalizione, in vista delle prossime elezioni provinciali. In molti hanno voluto essere presenti e portare il proprio pensiero al tavolo che sta costruendo gli obiettivi del prossimo governo provinciale.

“Questi incontri mostrano come le diverse realtà del Trentino sappiano lavorare assieme” osserva Francesco Valduga, candidato presidente per l’Alleanza Democratica ed Autonomista. “Ci dimostrano come sia viva la passione, la voglia di partecipare di tanti e tante, la capacità di far sentire la voce di un Trentino diverso, che si mobilita e approfondisce, che immagina un futuro diverso per questo territorio. Queste serate ci restituiscono, di fronte a tanta partecipazione attiva, ancora maggiore consapevolezza della necessità di un governo efficace, capace di modificare in senso positivo, concreto, la vita delle comunità, dei nostri territori”.

Durante l’incontro sono stati moltissimi i temi affrontati: dalla sanità territoriale al bisogno di ripensare la formazione degli insegnanti; dalla cultura che non può più essere derubricata alle politiche turistiche, che hanno bisogno di essere ripensate alla luce dei cambiamenti climatici e degli effetti sociali che determinano. Casa, lavoro, equilibrio nelle scelte che riguardano l’ambiente, Autonomia e tutela delle minoranze linguistiche. Un percorso, ricco, collettivo e partecipato che continua: i prossimi appuntamenti sono lunedì 19, a Cles; mercoledì 21, a Tione e lunedì 26, a Borgo Valsugana.