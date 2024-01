CCIAA – BOLZANO * EVENTO – DITTA KÄLTE KLIMA RÖHLER: PRESIDENTE EBNER, « L’OBIETTIVO È FIDELIZZARE I DIPENDENTI, INVESTENDO NELLA FORMAZIONE »

10.26 - giovedì 11 gennaio 2024

Camera di commercio: inaugurati a Bolzano gli Incontri di inizio anno 2024. La Camera di commercio di Bolzano inaugura il 2024 con i tradizionali Incontri di inizio anno, che si svolgeranno all’insegna del motto “Lavorare in Alto Adige”. La serie di eventi ha avuto inizio ieri sera a Bolzano presso la ditta Kälte Klima Röhler. Gli ulteriori due eventi in programma si terranno il 17 gennaio presso il Brandnamic Campus a Bressanone e il 23 gennaio a Ivoclar a Naturno.

La Camera di commercio di Bolzano ha dedicato la tredicesima edizione degli Incontri di inizio anno alla tematica “Lavorare in Alto Adige”, particolarmente importante per l’economia locale. Molte aziende altoatesine devono fare i conti con la carenza di forza lavoro e personale specializzato. Ricoprire posti vacanti sta diventando un’impresa sempre più ardua. Gli Incontri di inizio anno 2024 si concentreranno sull’analisi delle sfide che caratterizzano il settore occupazionale e sul tema dell’attrattività del datore di lavoro, analizzandoli da varie angolazioni.

“La Camera di commercio di Bolzano supporta le imprese altoatesine nell’aumentare la loro attrattività come datori di lavoro. L’obiettivo è quello di fidelizzare i dipendenti in servizio, incoraggiarli, investire nella loro formazione continua e allo stesso tempo rendersi competitivi per potenziali nuovi dipendenti”, ha sottolineato Michl Ebner, Presidente della Camera di commercio di Bolzano, durante il suo discorso inaugurale.

Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher ha aggiunto: “Nel contesto europeo l’Alto Adige è un luogo ideale per vivere e lavorare. Sentirsi a casa qui è davvero qualcosa di speciale. Tuttavia, anche nel nostro territorio dobbiamo affrontare una dura concorrenza, sia dal punto di vista dei datori di lavoro che da quello dei dipendenti. L’impegno e l’innovazione ci consentiranno di gestire efficacemente le sfide attuali e di competere a lungo termine a livello internazionale. Con una politica sostenibile intendiamo migliorare ulteriormente le condizioni quadro.”

Anche Heidi Röhler dell’azienda Kälte Klima Röhler ha dato il benvenuto al pubblico presso la propria struttura. Nel corso del suo intervento ha evidenziato quanto sia cruciale generare posizioni competitive per garantire il successo di un’azienda in un mercato del lavoro estremamente concorrenziale. Inoltre, ha illustrato al pubblico l’approccio che la sua azienda sta seguendo.

Successivamente, il Segretario generale Alfred Aberer ha esplorato la tematica dal punto di vista della Camera di commercio di Bolzano, presentando al pubblico diversi progetti. Uno di questi riguarda l’iniziativa “Work in Alto Adige”. La Camera di commercio, in stretta collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano, offre supporto alle imprese altoatesine affinché diventino datori di lavoro (più) attrattivi, restino visibili sul mercato e trovino e mantengano i dipendenti adatti alle proprie esigenze.

La parte ufficiale del primo Incontro di inizio anno si è conclusa con l’intervento di Alessandro Narduzzo, Professore di innovazione e strategia presso la Facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano. “Percorsi di studio e di carriera in Alto Adige” è stato l’argomento oggetto della sua analisi. Oltre alla formazione accademica, in Alto Adige è molto diffusa anche la formazione duale, che combina teoria e pratica offrendo diversi percorsi professionali.

Gli Incontri di inizio anno, attualmente giunti alla tredicesima edizione, sono un appuntamento irrinunciabile per le imprenditrici e gli imprenditori altoatesini nonché per gli interessati, per iniziare insieme il nuovo anno. Il secondo e il terzo incontro della serie “Lavorare in Alto Adige” sono previsti per le prossime settimane, rispettivamente il 17 gennaio presso il Brandnamic Campus a Bressanone e il 23 gennaio presso l’azienda Ivoclar a Naturno.